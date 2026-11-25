Đối tượng và nguyên tắc quản lý

Nghị định này quy định người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, bao gồm: Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn và phương thức tổ chức thực hiện công việc của người nước ngoài tại cơ sở giáo dục; điều kiện, tiêu chuẩn chung, tuyển dụng, ký kết hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, quản lý, quản lý chuyên môn; yêu cầu đối với việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý chuyên môn đối với người nước ngoài tại cơ sở giáo dục; quyền và trách nhiệm của người nước ngoài và của cơ sở giáo dục; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý hoạt động, chuyên môn của người nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

Các nội dung không quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế.

Nghị định áp dụng với các đối tượng gồm: Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục khác (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại Việt Nam; người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Về nguyên tắc quản lý người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục, Nghị định nêu rõ: Nhà nước tôn trọng và tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ trong việc quyết định nhu cầu, lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác và tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý người nước ngoài trong cơ sở giáo dục được thực hiện thống nhất, có sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý khoa học và công nghệ, cơ quan quản lý lao động, cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh, cơ quan quản lý về an ninh mạng, an toàn thông tin và chính quyền địa phương.

Giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam (Ảnh: Hoài Nam).

Việc tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, phù hợp với vị trí công việc, chuyên môn và nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và không phân biệt đối xử trong quá trình thực hiện.

Quyền và trách nhiệm của người nước ngoài

Về quyền của người nước ngoài, Nghị định quy định: Được làm việc tại cơ sở giáo dục tại Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định này và các quy định của cơ sở giáo dục tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Được làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật theo đúng hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã ký theo quy định của pháp luật.

Được hưởng quyền, lợi ích về mức lương, thù lao, bảo hiểm, điều kiện làm việc, cư trú và các quyền khác theo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật về lao động, nhà ở, thuế, tín dụng, thủ tục hành chính.

Trách nhiệm của người nước ngoài: Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật theo chương trình, nội dung, khối lượng công việc được quy định trong hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã ký.

Tôn trọng văn hóa, truyền thống, môi trường giáo dục, môi trường học thuật tại Việt Nam; ứng xử văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa giáo dục của Việt Nam.

Không thực hiện hoạt động trái pháp luật làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích quốc gia và môi trường giáo dục.

Chấp hành các quy định về quản lý người lao động nước ngoài, quy định về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định về bảo mật thông tin, sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin, an ninh mạng của cơ sở giáo dục và của pháp luật Việt Nam.

Cung cấp đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về hồ sơ cá nhân, lý lịch, văn bằng, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định tại Nghị định này cho cơ sở giáo dục.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2027.