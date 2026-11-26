Bơ 034 thu hoạch trái vụ đạt giá trị kinh tế cao tại xã D'ran

Khai thác lợi thế mùa vụ từng giống bơ

Cây bơ trong tỉnh có sự khác biệt về thời gian sinh trưởng, ra hoa và chín quả tùy theo nguồn giống, vùng trồng và kỹ thuật chăm sóc. Khi được bố trí cơ cấu giống hợp lý, người trồng có thể kéo dài thời gian cung ứng sản phẩm, từng bước hình thành các vùng bơ thu hoạch nối tiếp nhau trong năm.

Ở xã Quảng Lập, nông trại sinh thái hơn 2 ha của ông Phan Thanh Nhân thời điểm cuối tháng 11/2026 vẫn tiếp tục vụ mùa thu hoạch bơ booth 7, dự kiến kéo dài đến giữa tháng 12/2026, năng suất trung bình 100 kg/cây. Đây là giống cây bơ ghép, được nông trại chọn mua về trồng từ hơn 7 năm trước, tỷ lệ cây sinh trưởng đạt yêu cầu năng suất và chất lượng đến nay chiếm hơn 90%.

Trước đó, từ tháng 8 đến tháng 10/2026, nông trại ông Nhân cũng đã bội thu 200 cây giống “Bơ ông Tĩnh” bản quyền của ông Phạm Văn Tĩnh tại xã Đức Trọng. Cũng với 7 năm tuổi, nông trại thu hoạch lên đến 150 kg/cây. Đồng thời, trong thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9/2026, nông trại còn thu hoạch giống bơ 034 đặc hữu của Lâm Đồng, có cây đạt sản lượng lên đến 200 kg.

Nông trại ở xã Quảng Lập thu hoạch cuốn chiếu nhiều giống bơ nối tiếp, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất

Chủ vườn Phan Thanh Nhân chia sẻ: “Khi sản lượng bơ tập trung thu hoạch trong một khoảng thời gian ngắn, áp lực tiêu thụ thường gia tăng, giá bán dễ biến động. Ngược lại, việc phân bố sản lượng theo nhiều thời điểm trong năm giúp giảm sức ép thu hoạch đồng loạt, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và nâng cao khả năng thương lượng hợp đồng tiêu thụ của người sản xuất…”.

Theo đó, mỗi giống bơ có đặc tính sinh thái riêng và đặc điểm khác nhau về hình dáng, hương vị, hàm lượng chất béo, khả năng bảo quản, đặc biệt có thời gian thu hoạch muộn hoặc sớm hơn chính vụ, tạo điều kiện để nông trại ông Nhân bước đầu khai thác lợi thế thu hoạch kéo dài thời gian liên tục hơn 6 tháng mỗi năm.

Hiện nông trại ông Nhân tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo thế hệ bơ ghép mới từ cây giống bơ gốc bản địa Lâm Đồng với mắt ghép giống bơ chất lượng khác biệt và năng suất nổi trội, qua đó nghiên cứu, tác động các giải pháp canh tác mới để cho ra quả thương phẩm liên tục 6 tháng còn lại trong những năm tới…

Nâng cao thu nhập trên từng đơn vị diện tích

Thực tế thu hoạch bơ rải vụ trong tỉnh không đơn thuần kéo dài thời gian cung ứng sản phẩm. Đó còn là định hướng chuyển đổi tư duy sản xuất từ phụ thuộc vào mùa vụ tự nhiên sang chủ động tổ chức mùa vụ mới, nâng cao chất lượng và giá trị trên từng đơn vị diện tích đất. Điều này thể hiện qua hàng chục năm miệt mài thực hành sáng kiến ghép các giống bơ khác nhau để bình tuyển, đưa vào khảo nghiệm và nhân rộng cây chất lượng cao, được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền “Bơ ông Tĩnh” ruột sáp vàng vào đầu năm 2020.

Nguồn giống bơ ông Tĩnh bản quyền được nhân rộng hàng chục hecta thu hoạch rải vụ trên các vùng sinh thái khác nhau

Đến nay, thống kê chưa đầy đủ, giống “Bơ ông Tĩnh” bản quyền từ xã Đức Trọng đã mở rộng diện tích khoảng 30 ha ở các khu vực lân cận. Trong đó theo từng điều kiện sinh thái hằng năm, nhà vườn chăm sóc, thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 10 hoặc từ tháng 10 đến tháng 12 khi các loại bơ khác vừa kết thúc vụ mùa. Nhờ thu hoạch rải vụ với giá ổn định trên dưới 80.000 đồng/kg, ước tính giá trị thu nhập “Bơ ông Tĩnh” trong năm 2026 đạt hơn cả tỷ đồng trên mỗi ha.

Ở xã D’ran, bên cạnh phát triển nhiều giống bơ thu hoạch cuốn chiếu, các nhà vườn còn tác động đồng bộ các khâu kỹ thuật, từ quản lý bộ cành tán, điều tiết sinh trưởng, dinh dưỡng, nước tưới đến xử lý ra hoa và chăm sóc trái thu hoạch lệch khỏi vụ chính. Như trên diện tích 2,5 ha trồng 1.300 cây bơ 034 sau một vài vụ mùa thu hoạch chính từ tháng 5 đến tháng 9, ông Hồ Đức nuôi dưỡng cây cho quả trái vụ từ tháng 1 đến tháng 4. Trong năm 2026, sản lượng bơ trái vụ tương đương bơ chính vụ (trên dưới 150 kg/cây), nhưng thu nhập tăng từ 1,5 - 2 lần trên từng đơn vị diện tích đất nhờ được giá cao trên thị trường.

Với giải pháp kỹ thuật tác động mới, bơ 034 ở xã Bảo Lâm 1 thu hoạch quanh năm đạt hiệu cao về sản lượng và giá trị kinh tế

Theo ông Đức, giải pháp quyết định cho bơ 034 trái vụ là chú trọng quản lý tán cây, cắt tỉa cành hợp lý, duy trì độ thông thoáng và cân đối dinh dưỡng. Sau thu hoạch, tập trung phục hồi sức sinh trưởng, bổ sung dinh dưỡng phù hợp cho cây để tạo bộ cành, lá khỏe mạnh, tích lũy vật chất cho quá trình phân hóa mầm hoa và nuôi quả đạt chất lượng thu hoạch như trong chính vụ.

Ông Trần Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã D’ran cho rằng, khi lợi thế sinh thái được kết hợp với cơ cấu giống hợp lý, kỹ thuật canh tác tiên tiến gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ chặt chẽ, cây bơ sẽ có thêm dư địa phát triển. Qua đó, không chỉ khai thác tốt tiềm năng của một loại cây ăn quả có giá trị, mà còn từng bước hình thành ngành hàng có khả năng cung ứng ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.