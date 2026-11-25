Toàn cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quang Vinh.

Từ những tiếng nói tâm huyết của đại biểu

Tinh thần tháo gỡ điểm nghẽn đã được Quốc hội và Chính phủ cùng tập trung nhằm tháo gỡ những vấn đề nóng đang “tắc” hiện nay. Từ giải quyết vấn đề dân sinh, cho đến khơi thông các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Trong đó vấn đề nhận được sự quan tâm của người dân hiện nay là an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số.

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng cử tri, Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (Đoàn TPHCM) thẳng thắn: “Cắt thủ tục của người làm ăn tử tế bao nhiêu, thì phải siết chế tài với kẻ làm ăn gian dối bấy nhiêu. Người dân chỉ cần biết bữa cơm của con mình ở trường hôm nay có an toàn hay không? Chỉ khi Luật làm được điều này, thì người dân mới an tâm”. Đặc biệt, theo đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH Gia Lai), không vì an toàn thực phẩm mà cản trở sản xuất, kinh doanh; cũng không vì tăng trưởng mà để sức khỏe nhân dân, nhất là trẻ em, đứng ngoài chính sách. Siết chặt nơi nguy cơ cao, thông thoáng nơi nguy cơ thấp, minh bạch ở mọi khâu, nâng chuẩn theo nhịp phát triển - đúng yêu cầu “kiểm soát sớm nguy cơ”.

Những kiến nghị của các đại biểu Quốc hội đều hướng đến điểm chung: “sức khoẻ nhân dân, giống nòi đất nước”. Khi mà chưa bao giờ con đường từ “dạ dày đến nghĩa địa” lại gần đến thế, cùng với đó là hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm. Điều đáng nói lần này đã xác định một đầu mối chịu trách nhiệm chính là Bộ Y tế. Sau khi các ĐBQH đóng góp ý kiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, sẽ bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn trường học dành cho trẻ em. Phòng ngừa nguy cơ nhưng không tạo thêm rào cản hành chính. Công tác quản lý an toàn thực phẩm cần đổi mới tư duy, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa, thay vì chỉ bị động xử lý hậu kiểm khi sản phẩm kém chất lượng, bị thổi phồng công dụng đã lưu hành trên thị trường và gây hại cho người tiêu dùng.

Đến một Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ

Để tăng trưởng kinh tế, thì “sức khoẻ” của doanh nghiệp là vấn đề cốt lõi cho bài toán tăng trưởng với lời giải là phát triển kinh tế tư nhân. Do đó cần những chính sách tài khoá mở rộng để “tiếp sức” giúp doanh nghiệp vươn lên trong muôn vàn khó khăn khi số doanh nghiệp “khai tử” tăng liên tiếp trong 10 tháng đầu năm 2026. Liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT), một câu hỏi được ông Nguyễn Duy Thanh, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau đặt ra: Liệu Chính phủ có kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT sang năm 2027 để tiếp sức cho sức mua và đầu ra của doanh nghiệp hay không?

Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin, đây là vấn đề lớn đang được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Bộ sẽ nghiên cứu kỹ, cùng với khuôn khổ pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Theo dõi diễn biến của thị trường, đặc biệt là thị trường xăng dầu và năng lượng để có giải pháp kịp thời, phù hợp. Phải đảm bảo mục tiêu tối thượng là duy trì tăng trưởng ở mức trên 10% và kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%.

Khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh để giảm chi phí đầu vào, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng khẳng định một quan điểm nhất quán: tiếp tục giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ cho đến hết năm 2026; giãn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất; duy trì các mức thuế đối với xăng dầu ở mức 0%; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng từ các mức 7%, 8%, 10% xuống 0%; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2026, 2027.

Để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nêu rõ việc thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển thông qua các giải pháp: Hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở và giải quyết vấn đề thực chất.

Thực tế cho thấy, việc Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ các điểm nghẽn từ những vấn đề an sinh, đảm bảo an nvinh trật tự, hay chính sách thuế để giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà song hành với đó là cơ chế “hậu kiểm” chặt chẽ, kiến tạo để huy động các động lực phát triển mới cho đất nước.