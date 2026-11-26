Nhờ thay đổi giống mới và ít sâu bệnh, lúa mùa ở xã Lương Sơn đang chín, hứa hẹn được mùa, được giá

Nét mới làm rõ các trụ cột

Còn khoảng nửa tháng nữa, những cánh đồng ở vùng Bắc Bình cũ sẽ bước vào vụ gặt lúa mùa, vụ mà lâu nay ít bao giờ thuận lợi nhưng năm nay, tại xã Lương Sơn thì hội tụ các may mắn. Đó là lúa không bị ảnh hưởng mưa lũ, không bị sâu bệnh nên dự báo sẽ đạt năng suất cao. Thêm nữa, giá lúa đang tăng lên, đã hơn 6.000 đồng/kg tại ruộng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lùi về các vụ sản xuất trước trong năm, tình hình sản xuất, thu hoạch vụ đông xuân, hè thu đều thuận lợi, nông dân Lương Sơn sản xuất lúa được mùa, được giá nhờ chuyển đổi giống lúa mới theo từng vụ.

Đến thời điểm này, toàn xã đã gieo trồng 14.968 ha/13.427 ha kế hoạch với tổng sản lượng lương thực 46.310 tấn, đạt 116,18%. Nếu so với năm ngoái tình trạng lũ lụt về mấy đợt, ngập cây trồng và cả nhà cửa thì lĩnh vực nông nghiệp của xã trong năm nay bội thu, lại thêm xuất hiện các dự án đầu tư nên nông nghiệp trở thành trụ cột vững chắc.

Trong khi đó, lĩnh vực thương mại, dịch vụ ở xã cũng khởi sắc, khi dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B đã hoàn thành trong đầu năm 2026. Không chỉ ở đoạn qua địa bàn xã xuất hiện các điểm kinh doanh mua bán, dịch vụ về vận tải, trạm dừng chân phục vụ lượng khách qua lại mà còn tác động lan tỏa phát triển sang các khu vực khác, nhất là khi có Khu tái định cư Lương Sơn cũng góp phần mở ra một không gian phát triển mới. Bởi vậy, trong năm 2026, trên địa bàn xã đã thực hiện cấp mới 111, cấp đổi 134, cấp lại 1 và chấm dứt 26 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, đến nay, toàn xã có 96 doanh nghiệp, 515 hộ kinh doanh cá thể.

Một góc Khu tái định cư mới ở xã Lương Sơn

Con số ít nhiều cũng cho thấy Lương Sơn đang có sức thu hút mới trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, khi trên địa bàn xã đã có Khu công nghiệp Sông Bình quy mô 300 ha và 2 Cụm công nghiệp: Sông Bình 1, Sông Bình. Trong đó, riêng Cụm công nghiệp Sông Bình 1 đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Đây là những không gian kinh tế quan trọng, bởi có khả năng tạo động lực chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát triển dịch vụ hỗ trợ sản xuất và tăng thu ngân sách địa phương. Bằng chứng, đến thời điểm này, Lương Sơn đã thu ngân sách đạt 165,4% kế hoạch năm 2026, tức gần 100 tỷ đồng.

Đã tăng trưởng hơn 12%

Tất cả những nét mới xuất hiện ở các lĩnh vực chính trên đã giúp Lương Sơn có mức tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã, thời điểm 9 tháng năm 2026 đã là 12,03%. Dù đã vượt qua 10%, con số mà nhiều xã, phường nỗ lực vươn tới nhưng chỉ tiêu mà Lương Sơn được tỉnh giao trong năm 2026 là phải đạt 13,16%. Qua đó cũng cho thấy tiềm năng, dư địa phát triển của Lương Sơn lớn và năm 2026 là năm khởi hành đã mang lại nhiều tích cực, như góp thêm làm rõ hơn 3 trụ cột kinh tế mà không phải xã, phường nào cũng có sau sáp nhập hình thành.

Theo đánh giá của giới đầu tư, Lương Sơn nằm ở vị trí có ý nghĩa chiến lược trong cấu trúc phát triển không gian của tỉnh, vừa đóng vai trò là vùng đệm sinh thái, sản xuất và dân cư, vừa là khu vực trung gian kết nối giữa vùng nội địa, vùng cao nguyên, vùng duyên hải và các hành lang kinh tế liên vùng.

KCN Sông Bình ở xã Lương Sơn

Chính các tuyến giao thông đối ngoại huyết mạch gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 28B và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đều giao cắt tại Lương Sơn đã khiến vùng đất này đóng vai trò quyết định trong nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, rút ngắn thời gian kết nối liên vùng và gia tăng sức hút đầu tư. Thế nên, tại khu vực nút giao cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ 28B, Lương Sơn đã được quy hoạch 2 vị trí với tổng diện tích 185 ha dự kiến làm khu vực trung chuyển hàng hóa, logistics.

Chủ tịch UBND xã Lương Sơn Võ Tiến Trung cho biết, trong năm 2026, Lương Sơn được UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án, công trình quan trọng trên địa bàn xã thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, văn hóa và giáo dục. Theo đó, xã cũng nỗ lực đẩy nhanh đầu tư công và đến thời điểm này đã giải ngân hơn 80% vốn tỉnh giao xã làm chủ đầu tư, tức gần 24 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn chương trình mục tiêu thì đã giải ngân gần 74% kế hoạch vốn năm 2026. Từ đây, đã tạo ra quang cảnh khang trang, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn và góp thêm mức tăng vào tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn trong năm 2026 đạt chỉ tiêu tỉnh giao 13,16%.

Theo Thống kê tỉnh, quý cuối năm cũng là thời gian các lĩnh vực hoạt động nhộn nhịp hơn. Thế nên, nếu quý III, Lương Sơn có mức tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn là 13,03% thì khả năng quý IV sẽ tăng khoảng 14 - 15%. Lúc này, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã sẽ đạt mốc 13,16% như chỉ tiêu giao.