Cánh đồng lúa Mê - Pu xã Nam Thành

Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng

Ở Nam Thành có 2 vùng trồng cây ăn trái nổi tiếng là Tà Pứa và Rô Mô. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng tốt nên ngoài trồng các loại cây ăn trái giá trị kinh tế cao thì 3 loại cây sầu riêng, cà phê và cao su trong những năm qua nhờ giá cả tăng mạnh đã giúp nông dân Nam Thành thu nhập hàng tỷ đồng và giàu lên thấy rõ. Bên cạnh vùng cây ăn trái, cánh đồng lúa Mê Pu vùng bàu Đa Kai và Bảy Mẫu vốn được nông dân tận dụng nguồn nước thủy lợi sản xuất 3 vụ và tận dụng ao hồ trồng sen lấy hạt cũng mang lại nguồn kinh tế ổn định.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai và điều kiện sản xuất của địa phương, xã Nam Thành đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tổ chức lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Nhiệm vụ trọng tâm được xã Nam Thành chú trọng là rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, định hướng người dân chuyển đổi linh hoạt những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường. Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng lúa giống xác nhận. Mỗi vùng nên bố trí từ 3 - 4 giống, mỗi giống chiếm từ 25 - 30% diện tích gieo trồng để hạn chế thiệt hại của rầy nâu, sâu, bệnh.

Bên cạnh việc duy trì các loại cây trồng truyền thống, xã khuyến khích người dân phát triển các mô hình sản xuất cây ăn quả, sản xuất lúa chất lượng cao và các loại cây trồng có lợi thế của địa phương. Qua đó, từng bước đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Để làm được điều này, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng là xu hướng tất yếu và là yếu tố quyết định sức cạnh tranh nông sản. Xã Nam Thành khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; sử dụng giống cây trồng có năng suất, chất lượng tốt; áp dụng quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới.

Xây dựng thương hiệu

Một trong những khó khăn của sản xuất nông nghiệp hiện nay ở Nam Thành là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, đầu ra sản phẩm chưa thực sự ổn định. Xã xác định phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể gắn với doanh nghiệp là giải pháp quan trọng để xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông dân. Hiện toàn xã có 10 sản phẩm OCOP và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thêm 2 sản phẩm; xã cũng có 10 mã vùng trồng của cây ăn trái.

Cùng với nâng cao chất lượng, xã Nam Thành quan tâm định hướng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có tiềm năng, lợi thế; từng bước thực hiện truy xuất nguồn gốc, cải tiến mẫu mã, bao bì và quảng bá sản phẩm thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ và nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt, xã khuyến khích các chủ thể sản xuất tham gia chương trình OCOP, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm hướng đến đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

Mô hình trình diễn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP và cánh đồng không dấu chân ở xã Nam Thành (ảnh N. Lân)

Ông Trần Cao Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Nam Thành, cho biết: “Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản là xu hướng tất yếu và là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nông sản. Xã Nam Thành khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; sử dụng giống cây trồng có năng suất, chất lượng tốt; áp dụng quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới nhằm xây dựng thương hiệu nông sản Nam Thành...”.