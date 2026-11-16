Nhiều TV OLED gặp lỗi 'mốc viền'

Một lỗi mới trên TV OLED đã xuất hiện có tên là Edge Rot. Ảnh: RTINGS.

Khi nhắc đến độ bền của TV OLED, người dùng thường lưu tâm đến vấn đề burn-in (lưu ảnh). Tuy nhiên, một thử nghiệm kéo dài của RTINGS cho thấy công nghệ màn hình này còn có nguy cơ gặp một dạng xuống cấp khác.

Theo kết quả nghiên cứu của đơn vị này, hiện tượng trên xuất hiện ở phần lớn TV sử dụng tấm nền WOLED được đưa vào thử nghiệm. Một số thiết bị thậm chí có nhiều cụm điểm ảnh chết dọc theo cạnh màn hình, ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Gần 90% TV WOLED xuất hiện dấu hiệu

RTINGS mô tả tình trạng điểm ảnh chết, các cụm điểm ảnh không còn hoạt động hoặc những dấu hiệu xuống cấp khác tập trung ở viền tấm nền OLED là Edge Rot (mốc viền). Khi xuất hiện trên màn hình, những khu vực này có thể tạo thành các đốm tối, tương tự vết nấm mốc lan dọc theo cạnh tường.

Khác với burn-in, Edge Rot không bắt nguồn từ việc hiển thị một hình ảnh tĩnh trong thời gian dài. Do đó, người dùng cũng không thể hạn chế hiện tượng bằng cách thay đổi nội dung xem thường xuyên.

Để kiểm tra độ bền của TV, RTINGS đã thực hiện thử nghiệm với thời lượng sử dụng tổng cộng 18.000 giờ. Con số tương đương khoảng 10 năm hoạt động theo mức sử dụng trung bình của một hộ gia đình Mỹ.

Một số trường hợp Edge Rot được người dùng Reddit chia sẻ. Ảnh: RTINGS.

Kết quả cho thấy 14/16 TV sử dụng tấm nền WOLED sản xuất trong giai đoạn 2020-2023 xuất hiện Edge Rot. Trong đó, 9/10 mẫu dùng tấm nền WBC WOLED đời cũ gặp vấn đề. Năm thiết bị bị đánh giá hư hỏng nghiêm trọng, ba mẫu có dấu hiệu rõ rệt và một mẫu chỉ xuất hiện lỗi nhẹ.

Tình trạng này cũng xuất hiện trên thế hệ WBE WOLED mới hơn. Dòng này sử dụng deuterium trong lớp phát sáng OLED nhằm tăng khả năng chống hao mòn, xuống cấp và lưu ảnh. Có 5/6 TV thuộc nhóm này ghi nhận Edge Rot, dù mức độ hư hỏng nhìn chung thấp hơn thế hệ trước.

Trong khi đó, cả ba mẫu QD-OLED được đưa vào thử nghiệm, gồm Samsung S95B, Sony A95K và Samsung S95C, đều không xuất hiện điểm ảnh chết hay Edge Rot. Tuy nhiên, RTINGS lưu ý số lượng thiết bị được kiểm tra còn quá ít để khẳng định QD-OLED hoàn toàn không gặp nguy cơ.

Chưa thể xác định rõ nguyên nhân

Theo RTINGS, Edge Rot có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, tạp chất xuất hiện trong quá trình sản xuất hoặc lỗi ở lớp bảo vệ tấm nền OLED đáng chú ý hơn.

Về cấu tạo, vật liệu OLED có thể bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là hơi ẩm. Lớp bảo vệ có nhiệm vụ ngăn những tác nhân này xâm nhập. Tuy nhiên, nếu xuất hiện khuyết điểm hoặc xuống cấp theo thời gian, hơi ẩm có thể lọt vào bên trong, gây hư hỏng cục bộ và hình thành những vùng tối trên màn hình.

RTINGS cho biết chưa thể xác định chính xác nguyên nhân của từng trường hợp do việc này đòi hỏi phân tích chuyên sâu các lớp vật liệu bên trong tấm nền. Đơn vị cũng phân biệt giữa thời gian sử dụng và tuổi đời của thiết bị. Theo quan sát, tuổi đời tấm nền có thể liên quan đến tình trạng bong tách lớp bảo vệ, trong khi số giờ hoạt động có thể góp phần khiến điểm ảnh chết dần.

Edge Rot đa phần xuất hiện trên TV OLED sản xuất từ 2019 đến 2023. Ảnh: RTINGS.

Kết quả thử nghiệm chủ yếu phản ánh những mẫu TV sản xuất trong giai đoạn 2020-2023. RTINGS chưa kiểm tra đầy đủ các thế hệ WOLED từ năm 2024 trở đi nên chưa thể kết luận những thiết bị mới có tiếp tục gặp vấn đề hay không.

Đơn vị này cho biết có những dấu hiệu từ các chuyên gia trong ngành cho thấy tấm nền sản xuất từ năm 2024 đã được cải tiến đáng kể. Tuy nhiên, do hiện tượng này thường cần nhiều năm mới xuất hiện, nên vẫn chưa đủ dữ liệu xác nhận đã giải quyết triệt để vấn đề.

Trong phản hồi gửi RTINGS, LG cho biết hiện tượng được đề cập có thể xảy ra ở một số lượng rất nhỏ sản phẩm OLED khi tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao, độ ẩm lớn hoặc các điều kiện môi trường khắc nghiệt khác. Hãng khẳng định lỗi này khó xuất hiện trong điều kiện sử dụng thông thường, đồng thời cho biết đang liên tục cải tiến thiết kế và quy trình sản xuất tấm nền.

Trong khi đó, Samsung Display cho rằng công nghệ Thin Film Encapsulation (TFE) của hãng có khả năng ngăn hơi ẩm xâm nhập từ cạnh tấm nền, qua đó hạn chế tình trạng xuống cấp ở viền màn hình.

Với người dùng, kết quả này chưa phải lý do để tránh mua TV OLED. RTINGS vẫn đánh giá đây là một trong những công nghệ màn hình có độ bền tổng thể tốt, nhưng có thể có rủi ro xuống cấp điểm ảnh ở cạnh màn hình cao hơn QD-OLED trong dài hạn.