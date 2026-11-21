Quang cảnh nhà máy sản xuất thiết bị học tập đang được xây dựng tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un diễn ra ngày 20/11.

Tại Nhà máy Sản xuất Thiết bị Học tập, ông Kim Jong Un kiểm tra tiến độ thi công và công tác chuẩn bị lắp đặt máy móc, thiết bị.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá cao các đơn vị quân đội tham gia xây dựng vì đã chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, phù hợp với chủ trương ưu tiên phát triển giáo dục của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un kiểm tra các mẫu trang thiết bị trường học được sản xuất tại nhà máy. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong Un kiểm tra các mẫu trang thiết bị trường học được sản xuất tại nhà máy. Ảnh: KCNA

Trong chuyến thị sát, ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêu chuẩn hóa các sản phẩm phù hợp với độ tuổi, thể chất của học sinh, sinh viên, chương trình giảng dạy và từng cấp học. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục đóng vai trò quan trọng trong tạo dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật để triển khai chính sách cải cách giáo dục của nước này.

Tiếp đó, ông Kim Jong Un kiểm tra các khu nhà sản xuất tổng hợp, nơi bố trí dây chuyền sản xuất chính và phụ trợ, cũng như các công trình văn hóa, phúc lợi dành cho người lao động.

Ông yêu cầu các đơn vị phụ trách chú trọng các công việc chuẩn bị để hoàn thiện, đưa nhà máy vào vận hành, gồm lựa chọn vật liệu hoàn thiện phù hợp với đặc điểm công trình công nghiệp, thành lập đơn vị chuyên trách lắp ráp thiết bị và bảo đảm nguồn cung nguyên liệu, vật tư.

Cũng trong ngày 20/11, ông Kim Jong Un thị sát Nhà máy Thiết bị Giáo dục đang được xây dựng.

Nhà máy Thiết bị Giáo dục đang được xây dựng của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Tại đây, ông kiểm tra phương án thiết kế nhà máy, phòng trưng bày sản phẩm và các phân xưởng chuẩn bị vật liệu, gia công nhựa, gia công kim loại, lắp ráp. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng xem xét các mẫu thiết bị thí nghiệm dành cho học sinh tiểu học và trung học.

Ông Kim Jong Un kiểm tra các mẫu thiết bị thí nghiệm dành cho học sinh.

Theo ông Kim Jong Un, việc nâng cao chất lượng giáo dục cần được thực hiện đồng thời với việc cải thiện điều kiện học tập, hiện đại hóa nội dung và phương pháp giảng dạy, cũng như nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến phát triển giáo dục cần được triển khai theo kế hoạch dài hạn, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia.

KCNA không công bố địa điểm cụ thể, tổng vốn đầu tư, công suất thiết kế hoặc thời điểm dự kiến hoàn thành các nhà máy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thị sát ngày 20/11. Ảnh: KCNA

Tùng Dương