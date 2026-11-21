Biểu tượng của YouTube. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, Bloomberg đưa tin YouTube đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc, theo đó nền tảng này có thể chi khoảng 3 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện do hàng nghìn học khu tại Mỹ khởi xướng.

Các học khu cáo buộc YouTube thiết kế nền tảng dễ gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết thỏa thuận còn bao gồm các biện pháp bảo vệ người dùng tuổi vị thành niên trên nền tảng. Việc hoàn tất thỏa thuận có thể mất vài tháng và phụ thuộc vào sự đồng ý của đa số học khu liên quan.

Thỏa thuận cũng phải được Thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers, người phụ trách vụ kiện tại Oakland, bang California, phê chuẩn.

Các học khu từ những thành phố lớn như New York và Los Angeles đến các địa phương nhỏ hơn, cũng đã kiện Meta Platforms, Snap và TikTok. Họ cho rằng những tính năng như thuật toán đề xuất nội dung, tự động phát video và cuộn trang không giới hạn được thiết kế để giữ chân người dùng trẻ, góp phần dẫn đến tình trạng trầm cảm, lo âu và rối loạn ăn uống. Các công ty đã bác bỏ những cáo buộc này. Tập đoàn chủ quản của YouTube là Alphabet chưa đưa ra phản hồi.

YouTube được nhiều trường học tại Mỹ sử dụng trong giảng dạy. Tuy nhiên, khảo sát do Viện Thomas B. Fordham thực hiện hồi tháng 9 với hơn 2.000 học sinh trung học phổ thông cho thấy hơn 30% số người được hỏi dùng YouTube để giải trí trong ngày học thay vì phục vụ các hoạt động do giáo viên hướng dẫn.

Các trường cho biết họ đã phải chi tiền để thực thi quy định cấm sử dụng điện thoại và tuyển thêm nhân viên hỗ trợ sức khỏe tâm thần, đồng thời cũng yêu cầu được hỗ trợ kinh phí và đề nghị các nền tảng điều chỉnh tính năng.

Theo Bloomberg, phiên tòa liên bang tiếp theo trong loạt vụ kiện của các học khu dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027, liên quan đến học khu Tucson, bang Arizona. Meta, TikTok và Snap vẫn là các bị đơn trong vụ này.

Trước đó, hồi tháng 8, Meta đã đồng ý chi tối đa 18 tỷ USD trong 10 năm và siết quy định sử dụng Facebook và Instagram đối với người dùng tuổi vị thành niên để dàn xếp các vụ kiện của gần như toàn bộ các bang của Mỹ./.