Chương trình xóa các điểm lõm sóng do Viettel triển khai từ tháng 3/2026 đã đưa mạng di động tốc độ cao đến khoảng 130.000 người dân tại những khu vực khó tiếp cận. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hạ tầng số là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân làm trung tâm. Tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm 2026.

Đây là nhiệm vụ có nhiều khó khăn do các điểm lõm sóng phân tán tại khu vực miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, nhiều nơi phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026, ngay từ tháng 3/2026, Viettel đã triển khai đồng thời các khâu khảo sát, thiết kế, thuê vị trí và chuẩn bị vật tư.

Tùy theo điều kiện địa hình, doanh nghiệp lựa chọn các giải pháp kết nối khác nhau, gồm 3.800 km cáp quang cùng 10.000 cột truyền dẫn tại những nơi có thể kéo cáp; 170 tuyến viba tại khu vực không thể kéo cáp và kết nối vệ tinh tầm thấp cho những điểm biệt lập nhất.

Đối với các trạm chưa có điện lưới, chương trình triển khai hơn 600 km đường dây điện kéo mới và hệ thống năng lượng mặt trời để bảo đảm nguồn điện vận hành.

Quá trình thực hiện có sự tham gia của nhiều lực lượng. Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Trị trực tiếp phối hợp tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị. Chính quyền địa phương, ngành điện và người dân cũng tham gia triển khai chương trình.

Việc mở rộng vùng phủ sóng giúp người dân tại các bản làng biệt lập tiếp cận thông tin và dịch vụ số thuận lợi hơn. Trước đây, nhiều nơi phải đi bộ 3-5 km, thậm chí xa hơn, mới tìm được sóng điện thoại. Sóng di động hiện còn hỗ trợ người dân nhận cảnh báo thiên tai, giúp học sinh tiếp cận học liệu trực tuyến.

Tại khu vực biên giới, 48 trạm mới cũng hỗ trợ lực lượng biên phòng trong công tác tuần tra, quản lý đường biên.