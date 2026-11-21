NGND.GS.TS Trần Hữu Dàng, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân trình bày báo cáo tại phiên toàn thể.

Hội nghị Khoa học Y - Sinh - Dược mở rộng năm 2026 với chủ đề “Kết nối tri thức - Đổi mới sáng tạo - Vì sức khỏe cộng đồng” quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đến từ nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế), Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cùng đại diện các hội chuyên ngành.

Phát biểu khai mạc, NGND. GS. TS Trần Hữu Dàng, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân, đề cập những thay đổi mạnh mẽ của y học trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học phân tử, công nghệ dược phẩm và các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới. AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, nhưng không thể thay thế tình cảm, sự thấu cảm và niềm tin giữa thầy thuốc với người bệnh.

Theo ông, năng lực cứu chữa bệnh nhân không chỉ dựa vào kiến thức, kỹ năng mà còn ở sự thấu hiểu tâm lý, cảm xúc và mối quan hệ giữa con người với con người. Vì vậy, người làm nghề y cần liên tục học tập, nghiên cứu, cập nhật tri thức, đồng thời giữ vững y đức trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Phiên khai mạc và toàn thể có các báo cáo chuyên môn về cập nhật điều trị đái tháo đường typ 2 năm 2026 của NGND. GS. TS Trần Hữu Dàng; phỏng sinh học trong bào chế thuốc của NGƯT. GS. TS Phạm Thị Minh Huệ, giảng viên cao cấp Trường Đại học Dược Hà Nội; cập nhật khuyến cáo tăng huyết áp VSH/VNHA 2026 và so sánh khuyến cáo giai đoạn 2025–2026 của NGND. GS. TS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam.

Hội nghị còn tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên với sự tham gia của sinh viên Đại học Duy Tân và Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế), tập trung vào các lĩnh vực y học lâm sàng, sức khỏe cộng đồng, chẩn đoán, điều trị và y học dự phòng.