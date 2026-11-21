vivo vừa chính thức giới thiệu bộ đôi vivo V80 và V80 FE tại thị trường Việt Nam với định hướng Bestie Phone. Hai mẫu máy nổi bật nhờ hệ thống camera ZEISS và thiết kế mặt lưng đổi màu, tập trung vào nhiếp ảnh chân dung và phong cách cá tính dành cho giới trẻ.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên dòng FE cũng được trang bị ống kính đồng chế tác cùng ZEISS. Bên cạnh phần cứng camera, cả hai máy còn có bộ công cụ AI giúp chỉnh sửa ảnh ngay trên thiết bị.

Mặt lưng quang khắc laser và cụm camera tinh thể nổi

Ngoại hình của vivo V80 và V80 FE mang dấu ấn cá nhân rõ nét nhờ thiết kế mặt lưng độc đáo. Hãng trang bị cụm camera tinh thể nổi cùng viền siêu mỏng đối xứng, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái và dễ thu hút ánh nhìn.

Phiên bản V80 gây ấn tượng với màu Tím Tinh Hà, ứng dụng công nghệ quang khắc laser để tạo hiệu ứng 3D chuyển sắc. Trong khi đó, V80 FE mang sắc Vàng Pháo Hoa rực rỡ.

Về độ bền, cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69, giúp yên tâm hơn khi sử dụng ngoài trời.

Camera ZEISS: từ siêu tele 50MP đến vòng sáng Aura AI

Điểm nhấn lớn nhất của bộ đôi là hệ thống camera ZEISS, được tích hợp sâu vào cả phần cứng lẫn phần mềm. Việc dòng FE lần đầu có ống kính đồng chế tác cùng ZEISS giúp người dùng dễ dàng lưu giữ khoảnh khắc sắc nét hơn.

Cụ thể, vivo V80 sở hữu camera siêu tele 50MP với cảm biến Sony IMX882 và zoom quang 3x. Máy hỗ trợ các tiêu cự chân dung chuyên biệt như 85mm và 100mm, mang lại hiệu ứng bokeh phong cách điện ảnh. Tính năng chụp chân dung flash CCD cũng xuất hiện, giúp tái tạo chất ảnh hoài cổ.

Ở phía V80 FE, máy trang bị bộ 3 camera 50MP, trong đó cảm biến chính là Sony LYTIA 700V với khả năng chống rung CIPA 4.5. Thiết bị hỗ trợ chụp chân dung đa tiêu cự, kết hợp vòng sáng Aura AI để tối ưu ánh sáng khuôn mặt trong môi trường thiếu sáng.

So sánh nhanh hai phiên bản theo thông tin đã công bố

Bộ công cụ AI chỉnh ảnh ngay sau khi chụp

Bên cạnh phần cứng, vivo trang bị hàng loạt tính năng AI nhằm tối ưu hình ảnh ngay sau khi chụp. Người dùng có thể chỉnh sửa nhanh mà không cần đến ứng dụng bên thứ ba.

Camera sáng tạo AI cho phép thêm các hiệu ứng ánh sáng như nắng mai hay đèn trên cao. Các công cụ xóa vật thể AI và AI UHD hỗ trợ hoàn thiện chi tiết ảnh. Riêng V80 được bổ sung tính năng mở rộng ảnh AI, mang lại sự linh hoạt khi căn chỉnh bố cục.

Thời điểm mở bán và sự kiện trải nghiệm

Nhìn chung, vivo V80 và V80 FE hướng đến người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động, đặc biệt là chụp chân dung. Sản phẩm hiện đang được mở bán với nhiều ưu đãi lớn và sẽ có mặt tại sự kiện trải nghiệm thực tế vào ngày 21/11 sắp tới.

Nguồn: vivo Việt Nam