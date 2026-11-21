Công nghiệp bán dẫn Việt Nam: Từ gia công đến làm chủ công nghệ
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, một nhà máy chế tạo chip quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử; doanh thu ngành bán dẫn vượt 25 tỷ USD mỗi năm. Cùng với đó là mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn trình độ đại học trở lên. Mục tiêu đặt ra không chỉ là thu hút đầu tư, mà còn nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-nghiep-ban-dan-viet-nam-tu-gia-cong-den-lam-chu-cong-nghe-246261121200445239.htm