Sự việc liên quan đến cựu CEO Nvidia Jensen Huang cho thấy những hệ thống bảo mật công nghệ tiên tiến vẫn có thể đối mặt với rủi ro từ các mối quan hệ và tương tác giữa con người. Trong nền kinh tế số, yếu tố con người đang trở thành một mắt xích quan trọng cần được kiểm soát trong chiến lược an ninh mạng của doanh nghiệp…