Doanh số ngày đầu vượt xa GTA V, cổ phiếu Take-Two ngược dòng nhóm công nghệ

Theo thông tin công bố ngày 20/11/2026 từ Rockstar Games và báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) của công ty mẹ Take-Two Interactive, doanh số bán lẻ toàn cầu của GTA VI tính đến hết ngày phát hành chính thức 19/11/2026 ước đạt 3,79 tỷ USD. Nhà phát triển xác nhận đã phân phối 32,5 triệu bản trước thời điểm ra mắt trên hai nền tảng PlayStation 5 và Xbox Series X/S, thiết lập kỷ lục mới trên mọi hệ thống phân phối. Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Rockstar Games, ông Sam Houser, gửi lời cảm ơn trước sự đón nhận của cộng đồng người chơi toàn cầu ngay trong ngày mở bán.

Thành tích thương mại trong 24 giờ đầu của GTA VI vượt xa kỷ lục cũ của phiên bản tiền nhiệm GTA V ra mắt năm 2013, thời điểm trò chơi này thu về khoảng 800 triệu USD trong ngày đầu tiên và đạt mốc 1 tỷ USD sau 3 ngày phát hành. Dữ liệu cập nhật từ Take-Two Interactive cho thấy toàn bộ dòng game Grand Theft Auto đến nay đã bán ra gần 480 triệu bản trên toàn thế giới, trong đó riêng GTA V đóng góp gần 235 triệu bản.

Theo hãng tin Bloomberg, tại thị trường Mỹ, GTA VI được phân phối với mức giá 80 USD cho phiên bản tiêu chuẩn và 100 USD cho gói cao cấp đi kèm vật phẩm cùng phương tiện (giá niêm yết lần lượt 79,99 USD và 99,99 USD). Dữ liệu độc lập từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower ghi nhận riêng lượng đơn đặt trước đã mang lại ít nhất 2,36 tỷ USD với khoảng 24,5 triệu bản tiêu thụ. Trên sàn chứng khoán Nasdaq phiên ngày 20/11/2026, giữa lúc nhóm cổ phiếu công nghệ đồng loạt giảm sâu, cổ phiếu Take-Two đã đảo chiều từ vùng giá giảm trong phiên để chốt phiên tăng 0,65% lên mức 210 USD mỗi cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường lên khoảng 39,31 tỷ USD.

Để hoàn thiện sản phẩm, Take-Two và Rockstar Games đã đầu tư hơn 1 tỷ USD trong suốt 8 năm phát triển với đội ngũ hơn 4.700 nhân sự. Kênh CNBC dẫn đánh giá từ giới quan sát cho rằng đây là một trong những dự án giải trí có quy mô chi phí lớn nhất lịch sử. Trước ngày phát hành, đoạn video quảng bá công chiếu trên nền tảng Netflix vào tháng 8 đã đẩy lượng đơn đặt hàng trước của trò chơi tăng gấp 6 lần. Bên cạnh kết quả bán hàng, GTA VI cũng đạt mức điểm 99 trên trang tổng hợp đánh giá Metacritic.

Ban lãnh đạo thận trọng, giới phân tích đặt trọng tâm vào bản PC và GTA Online

Sự kiện ra mắt GTA VI nhanh chóng tạo ra mức độ phủ sóng rộng trên cả không gian mạng lẫn đời sống thực tế. Tại Miami, thành phố nguyên mẫu của đô thị Vice City trong trò chơi, đội bóng rổ NBA Miami Heat đã trang trí sân thi đấu theo tông màu của game nhân dịp phát hành. Nhiều nhà sáng tạo nội dung đồng loạt phát trực tiếp quá trình trải nghiệm kéo dài nhiều giờ trên YouTube và Twitch, còn nhiều người chơi lựa chọn xin nghỉ làm trong ngày mở bán. Bên cạnh lối chơi thế giới mở, phiên bản mới tập trung xây dựng mạch truyện xoay quanh hai nhân vật Lucia Caminos và Jason Duval do diễn viên Manni L. Perez cùng Dylan Rourke thể hiện tại bang hư cấu Leonida. Báo cáo từ PlayStation Blog xác nhận GTA VI là tựa game có lượng đặt trước lớn nhất lịch sử cửa hàng trực tuyến PlayStation Store, buộc hệ thống phải mở tải dữ liệu sớm trước 9 ngày để tránh tình trạng nghẽn mạng.

Dù ghi nhận doanh số mở màn ở mức kỷ lục, ban lãnh đạo Take-Two vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với các chỉ tiêu dài hạn. Trong cuộc họp kinh doanh gần nhất, Giám đốc điều hành Strauss Zelnick cho biết doanh nghiệp ghi nhận sự hào hứng từ thị trường nhưng còn quá sớm để tuyên bố thắng lợi trọn vẹn. Tập đoàn dự kiến tiếp tục triển khai các chiến dịch tiếp thị quy mô lớn, bao gồm đại nhạc hội quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như Cardi B, Travis Scott và Metro Boomin.

Ở góc độ tài chính doanh nghiệp, giới đầu tư phân biệt rõ con số 3,79 tỷ USD là tổng doanh số bán lẻ toàn cầu từ chi tiêu người dùng, khác với doanh thu thuần và giá trị đặt hàng ròng (net bookings) ghi nhận vào báo cáo tài chính của Take-Two sau khi khấu trừ phí nền tảng cùng tỷ lệ chia sẻ với đơn vị phân phối. Trước ngày ra mắt trò chơi, Take-Two đặt mục tiêu giá trị đặt hàng ròng cho năm tài chính 2027 (kết thúc vào tháng 3/2027) đạt từ 8 tỷ đến 8,2 tỷ USD.

Hiện các tổ chức tài chính tại Phố Wall tập trung theo dõi kế hoạch phát hành GTA VI trên hệ máy tính cá nhân (PC) và lộ trình ra mắt chế độ trực tuyến nhiều người chơi. Trao đổi trên Bloomberg TV, chuyên gia phân tích Alicia Reese của công ty chứng khoán Wedbush Securities nhận định GTA VI đóng vai trò như một nền tảng công nghệ cao cấp, tạo động lực mở rộng nguồn thu cho Take-Two trong nhiều năm tới. Đồng quan điểm, chuyên gia Doug Creutz từ hãng môi giới TD Cowen cho rằng khả năng tạo ra dòng chi tiêu định kỳ từ người dùng khi chế độ GTA Online chính thức vận hành mới là yếu tố quyết định giá trị dài hạn của Take-Two trên thị trường tài chính.