Motorola được cho là đang phát triển một mẫu smartphone màn hình gập mới mang tên Razr Flex nhằm cạnh tranh với những sản phẩm nổi bật trên thị trường. Trước đây, thiết bị chủ yếu xuất hiện qua các thông tin cấu hình rò rỉ, hình ảnh dựng và một bức ảnh thực tế được chia sẻ trên Reddit. Mới đây, trang công nghệ SammyGuru tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh độc quyền, hé lộ rõ hơn diện mạo của mẫu điện thoại này.

Theo những hình ảnh được công bố, Motorola Razr Flex sẽ có hai lựa chọn màu sắc gồm xanh lá cây và be. Trong đó, phiên bản màu xanh sở hữu mặt lưng với họa tiết đan xen giống chất liệu vải. Biến thể màu be lại sử dụng lớp hoàn thiện mô phỏng bề mặt da, tạo sự khác biệt về phong cách giữa hai phiên bản.

Motorola được cho là đang phát triển một mẫu smartphone màn hình gập mới.

Xét về kiểu dáng, Razr Flex được thiết kế theo dạng gập ngang như một cuốn sách, tương tự Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo. Khi mở hoàn toàn, màn hình bên trong cung cấp không gian hiển thị rộng, mang đến trải nghiệm gần giống một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ. Ngược lại, lúc đóng máy, người dùng vẫn có thể sử dụng thiết bị như smartphone thông thường.

Cả màn hình ngoài và màn hình chính đều được bố trí camera selfie dạng đục lỗ. Cụ thể, camera trên màn hình phụ nằm chính giữa cạnh trên, trong khi camera bên trong được đặt tại góc hiển thị. Màn hình chính của Razr Flex dự kiến có kích thước khoảng 6,9 inch, còn màn hình ngoài đạt 5 inch. Các thông số này nhỏ hơn so với Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo.

Để so sánh, Galaxy Z Fold8 được đồn đoán trang bị màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ 5,5 inch. Trong khi đó, iPhone Duo cũng có màn hình bên trong 7,6 inch, kết hợp màn hình ngoài 5,4 inch. Như vậy, Razr Flex có kích thước hiển thị khiêm tốn hơn cả hai đối thủ. Tuy nhiên, thiết kế này có thể phù hợp với những người ưu tiên một thiết bị gập gọn gàng.

Cả màn hình ngoài và màn hình chính đều được bố trí camera selfie dạng đục lỗ.

Ở mặt lưng, Motorola trang bị cụm camera hình viên thuốc với hai cảm biến, trong đó camera chính có độ phân giải 50 MP, đi kèm đèn flash. Logo thương hiệu được đặt ở vị trí trung tâm, còn tên Razr xuất hiện gần cạnh dưới. Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở bản lề, cho phép thiết bị giữ thăng bằng khi mở ở góc khoảng một nửa. Nhờ đó, người dùng có thể đặt điện thoại trên mặt phẳng để thao tác mà không cần cầm bằng tay.

Bên cạnh thiết kế, mức giá dự kiến cũng là yếu tố giúp Razr Flex tạo sự khác biệt. Các nguồn tin cho rằng sản phẩm có thể được bán với giá khoảng 1.700 USD, thấp hơn mức khởi điểm 1.899 USD của Galaxy Z Fold8 và 1.999 USD của iPhone Duo. Ngoài ra, thiết bị được dự đoán có kích thước nhỏ hơn hai mẫu máy cạnh tranh trực tiếp. Nếu những thông tin này chính xác, Motorola có thể hướng sản phẩm đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm điện thoại gập nhưng không cần một thiết bị quá lớn hoặc đắt đỏ.

Mức giá dự kiến cũng là yếu tố giúp Razr Flex tạo sự khác biệt.

Hiện Motorola vẫn chưa xác nhận thời điểm trình làng Razr Flex. Tuy nhiên, trang hỗ trợ chính thức của hãng tại Australia đã đưa tên sản phẩm vào danh sách và gợi ý thời điểm xuất hiện trong năm 2027. Đây là dấu hiệu cho thấy mẫu điện thoại gập mới có thể vẫn đang trong quá trình chuẩn bị trước khi thương mại hóa. Trong thời gian tới, những thông tin về cấu hình, giá bán và lịch ra mắt cụ thể sẽ giúp làm rõ hơn tham vọng của Motorola trên thị trường smartphone màn hình gập.