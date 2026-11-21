Các nghiên cứu cho thấy đến những năm 2080, số lượng robot hình người có thể vượt mốc 10 tỷ, cao hơn cả dân số loài người trên toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo này phụ thuộc vào việc phát triển công nghệ cho phép robot tự chế tạo ra các robot khác, cũng như sự sẵn có của nguồn năng lượng và các linh kiện cần thiết để duy trì quá trình sản xuất đó.

Một nhóm nghiên cứu chung từ ĐH Milan (Ý), ĐH Exeter (Anh) và ĐH Rockefeller (Mỹ) mới đây đã công bố một phân tích so sánh xu hướng biến động dân số giữa robot hình người và con người.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 4.000 kịch bản, trong đó xem xét các biến số như quy trình sản xuất, loại bỏ, vòng đời và năng lực chế tạo robot. Liên Hợp Quốc dự báo dân số toàn cầu sẽ đạt đỉnh ở mức khoảng 10,3 tỷ người vào giữa những năm 2080 trước khi bắt đầu suy giảm. Trong một số điều kiện nhất định, nhóm nghiên cứu ước tính rằng số lượng robot hình người có thể vượt qua dân số loài người vào khoảng năm 2083.

Nhóm nghiên cứu bắt đầu với một dự báo thị trường cho thấy, số lượng robot hình người hiện nay vào khoảng 10.000 đơn vị, có thể tăng lên 1 tỷ vào năm 2050. Họ phân tích thêm rằng, tốc độ tăng trưởng này có thể tăng vọt nếu robot không chỉ giới hạn ở các công việc trong nhà máy mà còn bắt đầu đóng vai trò tích cực trong việc sản xuất ra những robot khác.

Một yếu tố then chốt chính là năng lực sản xuất của chính các robot, về cơ bản đóng vai trò như một hình thức tự sao chép. Nếu robot được tích hợp vào các quy trình lắp ráp linh kiện và sản xuất để tạo ra thêm các đơn vị mới, với số lượng đủ để thay thế những robot bị loại bỏ thì tổng số lượng robot có thể tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi nguồn cung cấp năng lượng và linh kiện ổn định, chẳng hạn như chất bán dẫn.

Ngược lại, nếu mô hình hiện tại, trong đó robot chỉ được sản xuất tại các cơ sở sản xuất sẵn có, vẫn tiếp diễn, thì mức tăng trưởng dự kiến ​​sẽ bị hạn chế. Theo kịch bản này, số lượng robot hình người đến năm 2100 sẽ chỉ đạt khoảng 4 tỷ, thấp hơn so với dự báo dân số toàn cầu vào thời điểm đó là khoảng 10,2 tỷ người.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng, "một kịch bản trong đó số lượng robot vượt xa con người không nhất thiết đồng nghĩa với việc chúng sẽ thống trị nhân loại". Họ lưu ý rằng, ưu thế về số lượng hoàn toàn khác biệt với tầm ảnh hưởng về kinh tế hay xã hội. Hơn nữa, họ cho biết thêm: "Việc xác định thời điểm robot đạt đến giai đoạn có thể tự duy trì và mở rộng năng lực sản xuất của chính mình là vô cùng quan trọng".

Ly Ly