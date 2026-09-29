Nhiều nội dung cần được hướng dẫn, giúp đỡ

Đến nay, địa phương cơ bản hoàn thành phân loại nguồn công dân đủ điều kiện thực hiện NVQS, trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ bám sát kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, triển khai các bước tuyển quân chặt chẽ, đúng quy định. Trong đó tập trung hoàn thiện và chốt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tham mưu cho UBND phường, Hội đồng NVQS phường tổ chức sơ tuyển, xét duyệt và lập danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe; phối hợp với trung tâm y tế tổ chức khám sức khỏe NVQS, căn cứ kết quả khám để xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ và chốt danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2027.

Các thanh niên tỉnh Ninh Bình trong Ngày hội tòng quân năm 2026. Ảnh: qdnd.vn

Theo quy định hiện hành, cấp xã trực tiếp đảm nhiệm hầu hết khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trước thực tế đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã mới được bổ nhiệm, nhiều đồng chí thiếu kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, chúng tôi mong được Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, thống nhất về quy trình, thẩm quyền tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phân công cán bộ có kinh nghiệm xuống cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tuyển quân; giúp sử dụng tốt các ứng dụng quản lý như: Sổ sức khỏe điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hóa quy trình rà soát, nâng cao chất lượng quản lý nguồn.