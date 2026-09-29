Tạm thời phân luồng giao thông qua cầu Nam Giảng

Dự án Sửa chữa định kỳ các tuyến tỉnh lộ khu vực phía Bắc TP. Huế đang triển khai thi công.

Sở Xây dựng đã có thông báo về phương án tạm thời phân luồng ô tô lưu thông phục vụ thi công Dự án Sửa chữa định kỳ các tuyến tỉnh lộ khu vực phía Bắc, tập trung vào hạng mục sửa chữa mố cầu Nam Giảng tại Km9+279 trên tuyến Tỉnh lộ 11C.

Thời gian triển khai phân luồng kéo dài từ ngày 29/9 đến hết ngày 15/10/2026. Trong khoảng thời gian này, các phương tiện xe tải và ô tô có nhu cầu lưu thông qua đoạn tuyến trên sẽ phải tuân thủ theo lộ trình thay thế.

Cụ thể, đối với hướng di chuyển từ chợ An Lỗ đi chợ Nịu, các phương tiện sẽ đi theo Tỉnh lộ 11C đến Km6+500, rẽ trái đi theo Tỉnh lộ 8C đến Km19+840, sau đó rẽ phải đi theo Tỉnh lộ 9B đến Km9+808 và tiếp tục rẽ phải đi theo Tỉnh lộ 4 để đến chợ Nịu. Chiều ngược lại, từ chợ Nịu đi chợ An Lỗ, phương tiện di chuyển theo Tỉnh lộ 4 đến Km31+920, rẽ trái đi theo Tỉnh lộ 9B đến Km5+200, rẽ trái tiếp vào Tỉnh lộ 8C đến Km15+700, rồi rẽ phải để nhập vào Tỉnh lộ 11C hướng về chợ An Lỗ.

Các phương tiện xe máy và xe đạp vẫn cho phép lưu thông bình thường theo sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng cắm hệ thống biển báo phân luồng từ xa, đồng thời bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn giao thông nhằm phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố ùn tắc trong suốt thời gian diễn ra thi công.