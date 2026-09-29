Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX: Thêm động lực từ quyết sách sát thực tiễn

Bảo đảm nguồn lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở

Sau sắp xếp, Hà Tĩnh hiện có 827 thôn, tổ dân phố, giảm 1.074 so với trước. Trong khi số đầu mối giảm mạnh, quy mô dân số, số hộ, diện tích quản lý và khối lượng nhiệm vụ tại nhiều địa bàn lại tăng, đặt ra yêu cầu điều chỉnh tiêu chí, chế độ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX. Ảnh: Châu San

Theo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Địa bàn dưới 700 hộ có không quá 4 thành viên; từ 700 đến dưới 1.000 hộ không quá 5 thành viên; từ 1.000 hộ trở lên không quá 6 thành viên. Theo đó, toàn tỉnh có 827 tổ với tối đa 3.403 thành viên... Mức hỗ trợ hàng tháng đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên lần lượt bằng 1,1; 1,05 và 1,0 lần mức lương cơ sở. Thành viên làm nhiệm vụ ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được bồi dưỡng 50.000 đồng/người/ngày theo quy định.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với việc điều chỉnh, song lưu ý mức hỗ trợ thường xuyên đối với lực lượng này cao hơn mức phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng... Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị UBND tỉnh rà soát tổng thể chế độ, chính sách đối với các lực lượng cùng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, bảo đảm tính tương quan, thống nhất.

Cùng với đó, HĐND tỉnh quyết định phân bổ 167,659 tỷ đồng ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga lưu ý không để thủ tục làm chậm việc đưa nguồn lực xuống cơ sở. Việc lấy ý kiến chuyên môn đối với phương án phân bổ của cấp xã cần xác định rõ trách nhiệm, tránh kéo dài qua nhiều khâu... Với 7,459 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết, Ban đề nghị sớm hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ để phân bổ 100% dự toán, tránh dồn khối lượng thực hiện vào cuối năm.

Hỗ trợ có điều kiện, gắn với kết quả đầu ra

Một chính sách khác tại Kỳ họp thứ Tám là hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào những nội dung thực tiễn đang cần nhưng chưa được quy định cụ thể hoặc chưa có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Nghị quyết gồm 8 nhóm chính sách, từ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị mới phục vụ trực tiếp sản xuất được hỗ trợ 50% chi phí, tối đa 450 triệu đồng/cơ sở; chuyển giao công nghệ được hỗ trợ 50%, tối đa 2 tỷ đồng/cơ sở.

Hỗ trợ gắn với kết quả đầu tư: cơ sở phải hoàn thành chuyển giao công nghệ hoặc đầu tư máy móc, thiết bị mới, đưa vào sản xuất tối thiểu một năm; làm tăng ít nhất một trong các tiêu chí về sản lượng, năng suất hoặc doanh thu và cam kết duy trì hoạt động tại Hà Tĩnh tối thiểu 3 năm kể từ thời điểm nhận hỗ trợ.

Hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước được hỗ trợ 50% kinh phí, tối đa 2 tỷ đồng/cơ sở. Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng cho nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm mẫu, kiểm thử; 40 triệu đồng tư vấn khởi nghiệp và 100 triệu đồng mua, đổi mới công nghệ. Tổ công nghệ số cộng đồng được hỗ trợ 800.000 đồng/tổ/tháng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các chính sách vừa kế thừa, điều chỉnh những cơ chế trước đây, vừa bổ sung nội dung thực tiễn đang cần, bảo đảm có trọng tâm, tránh dàn trải, trùng lặp... Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cập nhật chính sách của Trung ương, đánh giá quá trình triển khai để kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Sau khi các nghị quyết được thông qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chính sách phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, tránh dàn trải, hình thức... Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, nhất là chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, chính quyền cấp xã và việc sử dụng nguồn lực.

Yêu cầu trách nhiệm cũng được đặt ra ngay từ khâu chuẩn bị. Với những đề án, cơ chế có phạm vi tác động rộng, liên quan nguồn lực lớn hoặc đời sống Nhân dân, cần tăng cường khảo sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ tác động, điều kiện thực hiện; hạn chế tối đa việc gửi hồ sơ chậm, bổ sung nội dung sát kỳ họp.

Cùng với chất lượng chính sách, hiệu quả cuối phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. “Việc đã rõ thẩm quyền, trách nhiệm phải khẩn trương giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.