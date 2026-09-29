TP. Hồ Chí Minh: Phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 - Công an TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn các em học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ảnh: PC08

Ngày 28/9, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND về phát động “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn. Chiến dịch được triển khai đồng bộ đến hết ngày 31/12/2026, đặt mục tiêu đào tạo cho 100% nhóm đối tượng trọng tâm.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu thay đổi thói quen, lấy người dân làm trung tâm để chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa. Đối tượng đào tạo được tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm: người dân từ 30 đến 50 tuổi đã được cấp bằng lái trên 3 năm; thanh thiếu niên lứa tuổi học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi; công nhân tại các khu công nghiệp; đội ngũ lái xe công nghệ và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Bởi, thực tế, nhiều người dân thuộc lứa tuổi trung niên, lao động tự do hay phụ nữ dù đã có bằng lái nhiều năm vẫn chạy xe theo phản xạ, cảm tính mà chưa nắm chắc luật cũng như các kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm để tự bảo vệ mình.

Học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong một chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông

Nội dung chiến dịch kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền luật và huấn luyện thực hành. Người dân sẽ được bồi dưỡng kiến thức trực quan qua video mô phỏng tai nạn thực tế từ hệ thống camera giám sát giao thông. Ở phần thực hành, học viên được lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã và các chuyên viên hướng dẫn trực tiếp trên sa hình đầy đủ hoặc sa hình rút gọn. Các bài học tập trung vào những kỹ năng sinh tử như: đi từ đường nhánh ra đường chính, chuyển hướng rẽ, quay đầu, nhận diện để tránh điểm mù của xe tải lớn, phanh khẩn cấp và lái xe an toàn dưới trời mưa lớn hay đường trơn trượt.

UBND TP. Hồ Chí Minh phân công Công an thành phố chủ trì biên soạn tài liệu dễ hiểu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ “tiểu giáo viên” nòng cốt tại cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm 100% học sinh đủ tuổi được trang bị kỹ năng an toàn…

Song song đó, chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm chuẩn bị sân bãi tập luyện tại địa phương và đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh ít nhất 2 lần mỗi ngày vào các khung giờ cao điểm.

Theo số liệu liệu báo cáo từ kế hoạch trên, trong hơn 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xảy ra khoảng 1.071 vụ tai nạn giao thông, làm chết 554 người và bị thương 560 người. Đáng chú ý, các vụ tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm đến 72%, tương đương 778 vụ. Nguyên nhân chủ yếu do hành vi vi phạm liên quan đến ý thức và kỹ năng điều khiển phương tiện của người lái xe.