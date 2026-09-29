Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

Thi công hạng mục hệ thống thoát nước.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng - Chủ đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, công trình này nằm trên địa bàn phường Liên Chiểu và xã Bà Nà, có chiều dài 6,48 km với điểm đầu tuyến giao với đường vành đai phía Tây và điểm cuối tuyến kết nối vào nút giao thông Hòa Liên thuộc cao tốc La Sơn - Túy Loan. Dự án được thiết kế là đường trục chính đô thị, vận tốc 60km/h, quy mô nền đường rộng 29m với 4 làn xe chạy (trên toàn tuyến có 7 cầu) cùng các công trình hạ tầng phụ trợ khác như: thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng... với tổng mức đầu tư 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ông Trần Trung Tuyến - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO (đại diện Liên danh nhà thầu) cho biết: Để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo hợp đồng thầu, sau lễ khởi công vào tháng 1-2026, Liên danh nhà thầu đã tổ chức thi công ngay và thi công đồng loạt nhiều mũi từ nền đường, cầu, cống, tường chắn đến các bãi đúc ống cống, đúc dầm cầu...

Phương án tổ chức thi công đang được triển khai theo hướng chia nhỏ các mũi, tận dụng tối đa những khu vực đã có mặt bằng để đồng thời thực hiện nhiều hạng mục. Tại các công trình cầu, nhiều khối lượng quan trọng đã được triển khai: cầu số 1 đã hoàn thành toàn bộ 57/57 cọc khoan nhồi D1.200, hoàn thành 3/4 bệ mố cầu, 3/4 bệ trụ và 2/4 thân trụ; cầu số 2 đã hoàn thành 73/73 cọc khoan nhồi, 4/4 bệ mố cầu, 8/8 bệ trụ cầu, 8/8 thân trụ cầu và 3/8 xà mũ cầu; cầu số 3 đã hoàn thành 105/105 cọc khoan nhồi, 2/2 bệ mố cầu, 10/11 bệ trụ cầu và 4/11 thân trụ cầu; cầu số 6 cũng đã hoàn thành 146/146 cọc khoan nhồi và 11/18 bệ trụ cầu…

Thi công hạng mục cầu số 1.

Các nhà thầu thành viên khác trong Liên danh nhà thầu như: Đèo Cả, Thái Sơn, Trung Nam, Phước Thịnh Phát và Nhất Huy cũng đã thi công đảm bảo tiến độ đã đề ra đối với các hạng mục do các nhà thầu này đảm trách như: cầu số 5 đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi; cầu số 4 đã hoàn thành 59/59 cọc khoan nhồi, 4/4 bệ trụ cầu và đang thi công đồng loạt thân trụ cầu... Tính đến nay, Tổng giá trị sản lượng thi công đạt gần 360 tỷ đồng, tương đương 53% kế hoạch năm. Trong thời gian đến, Liên danh nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa tuyến đường này vào sử dụng trong năm 2028 theo như kế hoạch đã đặt ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, quá trình thi công Dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần sớm được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết: Vướng mắc lớn nhất của dự án này là mặt bằng do còn lại 32 hồ sơ bồi thường giải tỏa chưa được xử lý, trong đó, 26 hồ sơ thuộc xã Bà Nà và 6 hồ sơ thuộc phường Liên Chiểu. Đối với 26 hồ sơ tại xã Bà Nà, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn, thống nhất chủ trương triển khai giải phóng mặt bằng đối với các hồ sơ chồng lấn Dự án nghĩa trang Hòa Ninh - giai đoạn 3 và giao UBND xã Bà Nà chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Tại phường Liên Chiểu, 6 hồ sơ được chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Khu vực 5 để xét pháp lý, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét bồi thường, hỗ trợ. Một vướng mắc khác được Liên danh nhà thầu kiến nghị xử lý là công tác điều phối đất. Theo báo cáo, phương án thực tế đang có sự khác biệt so với cự ly vận chuyển được xác định trong hợp đồng thầu. Bên cạnh đó, tại phạm vi thi công đoạn cuối tuyến, Liên danh nhà thầu đang hoàn thiện thủ tục đấu nối vào đường tránh phía Nam hầm Hải Vân - Túy Loan gặp khó khăn do lưu lượng phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến. Do đó, nhà thầu Đèo Cả kiến nghị quá trình thi công tại khu vực này cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho thi công…

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nói trên góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông TP theo Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời hoàn chỉnh kết nối mạng lưới các tuyến vành đai ở phía Nam và phía Tây TP, cao tốc La Sơn - Túy Loan đáp ứng nhu cầu giao thông liên đô thị và kết nối các khu kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng, nhất là đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đi về phía Nam, phía Tây TP và ngược lại.

Dự án cũng giúp phát huy hiệu quả đầu tư các dự án, công trình trọng điểm trong khu vực như: Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Công nghiệp Hòa Ninh…