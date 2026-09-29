Đường Ung Văn Khiêm sắp mở rộng 30 m, xóa sổ 'rốn' kẹt xe, ngập nước

Đường Ung Văn Khiêm (phường Thạnh Mỹ Tây) là một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Mặt đường hẹp trong khi lượng phương tiện đông khiến tuyến đường chịu áp lực giao thông lớn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn chuẩn bị dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, nhằm xóa "nút thắt cổ chai" và nâng cao năng lực kết nối giao thông khu vực. Đồ họa: Phan Nhật.

Một đoạn đường Ung Văn Khiêm ngập khoảng nửa mét trong cơn mưa lớn tại TP.HCM chiều 22/9. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo người dân, mặt đường hiện hữu khá nhỏ trong khi nhu cầu đi lại ngày càng lớn, khiến giao thông trên tuyến chịu nhiều áp lực. Ảnh: Duy Hiệu.

Tuyến đường kéo dài khoảng 2 km, từ khu vực ngã năm Đài Liệt sĩ đến nút giao với Nguyễn Hữu Cảnh và cầu Sài Gòn. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng giữa các tuyến đường chính như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Hữu Cảnh.

Vào những thời điểm đông phương tiện, khoảng không dành cho xe lưu thông nhanh chóng bị thu hẹp. Xe máy, ôtô cùng các phương tiện ra vào những tuyến đường kết nối khiến giao thông trên Ung Văn Khiêm thường xuyên chịu áp lực lớn.

Vỉa hè trên tuyến đường này có những đoạn khá hẹp, trong khi phía trong là nhà dân và hàng quán. Người đi bộ phải chia sẻ không gian với các hoạt động buôn bán và phương tiện ra vào.

Tuyến đường nằm gần nhiều trường đại học như HUTECH, Đại học Ngoại thương, Đại học Giao thông vận tải và các trường trong khu vực. Tuyến đường vì thế cũng là cung đường quen thuộc của đông sinh viên mỗi ngày.

Từ Ung Văn Khiêm, phương tiện có thể kết nối với Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Điện Biên Phủ và Nguyễn Hữu Cảnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lưu lượng xe trên tuyến khá lớn.

Tại các điểm giao với những tuyến đường lớn, lượng phương tiện đổ về Ung Văn Khiêm tăng cao. Dòng xe từ nhiều hướng cùng nhập vào tuyến đường tạo nên áp lực giao thông rõ rệt, nhất là vào các khung giờ đông người đi làm, đi học.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, đoạn đường dài khoảng 2 km từ ngã năm Đài Liệt Sĩ đến khu vực giao với Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được mở rộng từ 10 - 12 m lên 30 m, đáp ứng 6 làn xe.

Phương án mở rộng Ung Văn Khiêm có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.592 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành năm 2029. Sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong số này, phần kinh phí lớn dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

Bên cạnh Ung Văn Khiêm, nhiều tuyến đường và nút giao lân cận như Quốc Lộ 13, trục Hàng Xanh - Bình Triệu cũng nằm trong kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng của TP.HCM. Hướng đến tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố.