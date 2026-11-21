Bật mí cách nhập danh bạ Gmail vào iPhone qua Cài đặt.

Khi chuyển sang iPhone mới hoặc sử dụng nhiều thiết bị khác nhau, việc đồng bộ danh bạ Gmail sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các số điện thoại mà không cần nhập thủ công từng liên hệ. Chỉ với một vài thao tác thiết lập, toàn bộ danh bạ đã lưu trên tài khoản Google có thể được đồng bộ trực tiếp vào iPhone.

Hướng dẫn đồng bộ danh bạ Gmail với iPhone qua Cài đặt đơn giản

Một trong những cách đơn giản nhất để chuyển danh bạ Gmail sang iPhone là thêm tài khoản Google trực tiếp trong phần Cài đặt.u Phương pháp này không chỉ giúp lấy lại các số điện thoại đã lưu mà còn tự động cập nhật những liên hệ mới khi có thay đổi.

Bước 1: Truy cập ứng dụng Cài đặt trên iPhone, sau đó chọn Ứng dụng và nhấn vào Danh bạ.

Truy cập ứng dụng Cài đặt trên iPhone.

Bước 2: Chọn Tài khoản danh bạ, tiếp tục nhấn Thêm tài khoản.

Chọn Tài khoản danh bạ, tiếp tục nhấn Thêm tài khoản.

Bước 3: Tại danh sách các dịch vụ, chọn Google. Tiếp theo, nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu để đăng nhập tài khoản chứa danh bạ cần đồng bộ. Nếu được yêu cầu, bạn hãy hoàn tất bước xác minh bảo mật.

Tại danh sách các dịch vụ, chọn Google.

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, bật tùy chọn Danh bạ để cho phép iPhone truy cập và đồng bộ các liên hệ từ Google. Cuối cùng, mở ứng dụng Danh bạ để kiểm tra kết quả.

Bật tùy chọn Danh bạ để cho phép iPhone truy cập và đồng bộ.

Trong trường hợp tài khoản Gmail đã được thêm vào iPhone trước đó, bạn không cần thực hiện lại thao tác đăng nhập. Thay vào đó, hãy truy cập phần quản lý tài khoản, chọn tài khoản Google tương ứng và kiểm tra xem tùy chọn Danh bạ đã được bật hay chưa.

Cách làm này có thể áp dụng trên cả iPhone cũ lẫn thiết bị mới. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo những số điện thoại muốn chuyển đã được lưu trong Google Contacts của đúng tài khoản Gmail đang sử dụng.

Như vậy, chỉ với vài thao tác thiết lập trong Cài đặt, bạn đã có thể dễ dàng nhập danh bạ Gmail vào iPhone mà không cần sao chép từng số điện thoại thủ công. Cách làm này còn hỗ trợ đồng bộ các liên hệ mới, giúp bạn quản lý thông tin thuận tiện và hạn chế nguy cơ thất lạc danh bạ khi đổi thiết bị.