Nhà Trắng ngày 19/11 thông báo quyết định bổ nhiệm bà Davies, hiện là Giám đốc Thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ, vào vị trí quyền Giám đốc An ninh mạng quốc gia.

Giải thích về quyết định thay nhân sự, ông Trump nói trong cuộc họp báo: "Bởi vì tôi không nghĩ nhân sự đó đủ năng lực", ám chỉ ông Cairncross.

Bà Kirsten Davies. Ảnh: U.S. Navy / Alexander Kubitza

Bà Davies có kinh nghiệm quản lý công nghệ tại các tập đoàn Siemens, Barclays, Hewlett Packard Enterprise và Unilever. Bà sẽ tạm thời lãnh đạo cơ quan trong thời gian chờ Thượng viện phê chuẩn chính thức.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ủng hộ quyết định bổ nhiệm, gọi bà Davies là "một người yêu nước và một chuyên gia tận tụy".

Quyết định thay nhân sự được đưa ra sau một tuần hàng loạt sự cố công nghệ xảy ra tại Mỹ. Ngày 12/11, các dịch vụ trực tuyến của Microsoft như Outlook và Teams bị gián đoạn trên diện rộng.

Một ngày sau, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải yêu cầu dừng bay toàn quốc trong khoảng 4,5 giờ do lỗi thiết bị liên lạc tại cơ sở ở Arkansas. Sự cố ảnh hưởng hơn 18.000 chuyến bay và khoảng một triệu hành khách. Tại Mexico, 193 chuyến bay bị thay đổi lịch trình, tác động đến 18.002 hành khách.

Ngày 16/11, lỗi phần mềm làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng trực tuyến của JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo. Ứng dụng dành cho phi công của United Airlines cũng gặp trục trặc, khiến khoảng 150 chuyến bay bị chậm. Hôm sau, hàng nghìn người dùng báo cáo sự cố với Apple Pay và iCloud, trong khi mạng thông tin nội bộ mật NSA Net bị gián đoạn trong quá trình bảo trì định kỳ.

Các quan chức Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy những sự cố này xuất phát từ một cuộc tấn công mạng phối hợp hoặc hành vi phá hoại từ bên ngoài.

Ông Trump cũng cho rằng các sự cố không liên quan đến nhau. "Đó đều là các sự cố riêng biệt... Bạn biết đấy, chúng ta có hàng nghìn công ty đang nâng cấp vào lúc này. Và khi họ nâng cấp, những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông nói.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo hạ tầng công nghệ lạc hậu cùng tốc độ nâng cấp phần mềm quá nhanh đang tạo ra những rủi ro lớn đối với hoạt động vận hành của Mỹ.