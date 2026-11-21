Giảng viên hướng dẫn hội viên nông dân ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi.

Tại buổi tập huấn, hội viên nông dân được hướng dẫn các biện pháp xử lý chất thải, nước thải trong chăn nuôi bằng công nghệ sinh học; quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh để giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế mùi hôi và cải thiện môi trường chăn nuôi.

Bên cạnh đó, các hộ còn được giới thiệu phương pháp tận dụng chất thải sau xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ trồng trọt, hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn.

Thông qua hoạt động này, hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng chế phẩm vi sinh vào thực tiễn sản xuất, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nước, không khí, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao chế phẩm vi sinh cho 31 hộ hội viên tham gia dự án để triển khai áp dụng tại gia đình.

Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thương phẩm Làng Cọ ra mắt.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân xã Phú Lương tổ chức ra mắt Chi hội nghề nghiệp nông dân chăn nuôi gà thương phẩm Làng Cọ. Chi hội có 31 hội viên, hiện chăn nuôi với tổng đàn hơn 200.000 con gà thương phẩm.

Việc thành lập Chi hội tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi liên kết, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và phát triển sản xuất. Đây cũng là cơ sở để tổ chức Hội phát huy vai trò tập hợp, vận động hội viên đổi mới phương thức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.