Sau nhiều thế hệ duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, Samsung được cho là đang cân nhắc một số thay đổi đáng kể trên Galaxy S27 Ultra. Những thông tin ban đầu cho thấy hãng có thể tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng, thay vì chỉ nâng cấp cấu hình phần cứng như thường thấy.

Màn hình là một trong những hạng mục được nhắc đến nhiều. Privacy Display, công nghệ hạn chế người khác nhìn thấy nội dung từ góc nghiêng, được kỳ vọng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Trên thế hệ hiện tại, tính năng này mang lại thêm một lớp bảo vệ quyền riêng tư nhưng cũng nhận một số phản hồi về chất lượng hiển thị và cảm giác khi sử dụng. Samsung được cho là cần tối ưu công nghệ để duy trì hiệu quả chống nhìn trộm mà không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm hình ảnh.

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng với thiết kế mới.

Bên cạnh đó, khả năng bảo vệ mắt cũng là vấn đề được đặt ra. Hiện tượng nhấp nháy màn hình liên quan đến công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM có thể gây khó chịu với một số người nhạy cảm. Vì vậy, việc cải thiện tần số PWM hoặc phương pháp kiểm soát độ sáng sẽ là nâng cấp đáng chú ý nếu được Samsung triển khai trên Galaxy S27 Ultra.

Thời lượng pin cũng được kỳ vọng có bước tiến mới. Dung lượng 5.000 mAh đã trở thành thông số quen thuộc trên dòng Galaxy Ultra trong nhiều năm, trong khi nhu cầu sử dụng smartphone ngày càng tăng. Một số nguồn tin cho rằng Samsung có thể trang bị viên pin lớn hơn cho thế hệ mới, dù dung lượng cụ thể chưa được tiết lộ.

Ở khả năng sạc, những thay đổi được dự đoán sẽ thận trọng hơn. Galaxy S25 Ultra hỗ trợ sạc có dây 60W và sạc không dây 25W, nhưng chưa có thông tin chắc chắn về việc Samsung sẽ nâng công suất trên mẫu kế nhiệm. Một số dự đoán cho rằng hãng có thể tập trung tối ưu quá trình sạc để rút ngắn thời gian nạp pin thay vì tăng mạnh thông số công suất.

Với camera, Samsung được cho là đang hướng đến cách xử lý hình ảnh tự nhiên hơn. Những mẫu Galaxy cao cấp thường tạo ra ảnh có màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao, nhưng phong cách này đôi khi khiến hình ảnh khác biệt so với cảnh thực tế. Việc điều chỉnh thuật toán theo hướng màu sắc dịu và cân bằng hơn có thể giúp Galaxy S27 Ultra đáp ứng tốt hơn nhu cầu chụp ảnh đời thường.

Ngoại hình thiết bị cũng có thể thay đổi sau nhiều năm duy trì thiết kế tương tự. Từ Galaxy S22 Ultra, dòng sản phẩm này đã định hình phong cách với thân máy vuông vức và cụm camera đặc trưng. Những hình ảnh rò rỉ gần đây được cho là hé lộ diện mạo mới của Galaxy S27 Ultra, tuy nhiên chưa có cơ sở xác nhận đây là thiết kế cuối cùng.

Một khả năng khác được đề cập là nâng cấp công nghệ nhận diện khuôn mặt. Các mẫu Galaxy hiện sử dụng camera trước để xác thực khuôn mặt, trong khi Face ID của Apple dựa trên hệ thống cảm biến chuyên dụng để nhận diện 3D. Nếu Samsung phát triển giải pháp tương tự, Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện khả năng bảo mật và tốc độ mở khóa. Dù vậy, thông tin về thay đổi này vẫn còn hạn chế.

Hiện Samsung chưa công bố thông tin chính thức về Galaxy S27 Ultra. Những nâng cấp kể trên vẫn dừng ở mức tin đồn và dự đoán, do đó thiết kế, cấu hình cũng như tính năng thực tế của sản phẩm có thể khác với các thông tin đang được chia sẻ.