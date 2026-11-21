Trong lực lượng hàng không quân sự Nga, Il-76 đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ vận tải hạng nặng. Máy bay được sử dụng để đưa binh sĩ, phương tiện, vũ khí và hàng tiếp tế đến các căn cứ trên lãnh thổ rộng lớn.

Khả năng chuyên chở hàng chục tấn giúp Il-76 trở thành phương tiện quan trọng trong các hoạt động triển khai lực lượng và duy trì hậu cần đường không.

Nhiều máy bay trong đội hình Nga có nguồn gốc từ thời Liên Xô. Sau hàng chục năm khai thác, chúng cần được bảo dưỡng và hiện đại hóa để duy trì khả năng hoạt động.

Những vấn đề thường gặp gồm tuổi thọ kết cấu, tình trạng động cơ, hệ thống điện tử và sự sẵn có của phụ tùng.

Với một vận tải cơ hạng nặng, việc kéo dài thời gian khai thác không thể chỉ dựa vào sửa chữa thông thường mà cần kiểm tra kỹ thuật toàn diện.

Để giải quyết vấn đề này, Nga phát triển Il-76MD-90A. Phiên bản mới sử dụng động cơ PS-90A-76, cánh được thiết kế lại, càng đáp gia cường và buồng lái hiện đại hóa.

Việc chuyển sản xuất về nhà máy Aviastar-SP tại Ulyanovsk cũng giúp Nga duy trì năng lực chế tạo trong nước, thay vì phụ thuộc vào cơ sở sản xuất trước đây tại Tashkent.

Tuy nhiên, tăng sản lượng Il-76MD-90A không phải nhiệm vụ đơn giản. Một máy bay vận tải hạng nặng cần nhiều bộ phận có độ phức tạp cao, từ động cơ, hệ thống thủy lực đến thiết bị điện tử và kết cấu cánh.

Nếu một mắt xích trong chuỗi cung ứng gặp vấn đề, tiến độ bàn giao có thể bị ảnh hưởng.

Theo thông tin được công bố đầu năm 2026, Nga đã bàn giao 7 máy bay Il-76MD-90A trong năm 2025.

Nhà máy Aviastar-SP được cho là có kế hoạch tăng dần sản lượng trong những năm tiếp theo, với mục tiêu nâng số máy bay bàn giao lên 9 chiếc năm 2026 và cao hơn trong các năm sau.

Đây là kế hoạch sản xuất được truyền thông chuyên ngành dẫn lại, không đồng nghĩa toàn bộ số lượng đã được bàn giao hoặc xác nhận hoàn thành.

Thách thức của Nga không chỉ là chế tạo máy bay mới. Lực lượng vận tải còn cần phi công, kỹ thuật viên, cơ sở bảo dưỡng và hệ thống hậu cần đủ năng lực hỗ trợ đội bay.

Trong điều kiện hoạt động quân sự kéo dài, cường độ khai thác cao có thể làm tăng nhu cầu sửa chữa và giảm thời gian sẵn sàng chiến đấu của máy bay.

Il-76 vì thế vẫn có vai trò quan trọng trong nhiều năm tới, nhưng khả năng duy trì vị trí này phụ thuộc đáng kể vào tốc độ hiện đại hóa và năng lực sản xuất của ngành hàng không Nga.