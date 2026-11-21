Samsung đang thử nghiệm thêm nhiều cách cá nhân hóa giao diện trên các thiết bị Galaxy thông qua bản beta One UI 9.5. Đáng chú ý, phiên bản này xuất hiện tính năng Live effect, cho phép chuyển ảnh thông thường thành hình nền 3D có chiều sâu. Theo đoạn video được tài khoản S M A Sithick đăng tải trên nền tảng X, hiệu ứng sẽ thay đổi theo chuyển động của điện thoại, tạo cảm giác các lớp hình ảnh đang dịch chuyển trong không gian.

Để sử dụng, người dùng có thể tìm Live effect ở cuối giao diện tùy chỉnh màn hình khóa, bên cạnh tùy chọn Weather. Trong lần kích hoạt đầu tiên, thiết bị yêu cầu cài thêm tiện ích Spatial Core với dung lượng 153 MB. Quá trình xử lý hình ảnh được cho là diễn ra ngay trên điện thoại, qua đó hạn chế việc dữ liệu cá nhân phải gửi lên máy chủ bên ngoài.

Tính năng mới cũng giải quyết một bất tiện từng xuất hiện trên các thiết bị Samsung trước đây. Khi người dùng chọn ảnh Live effect từ Bộ sưu tập làm hình nền khóa, hệ thống thường tự chuyển nội dung này thành video. Với công cụ mới trên One UI 9.5, trải nghiệm hình nền động có thể được duy trì trực tiếp mà không cần chuyển đổi theo cách cũ.

Samsung đang thử nghiệm thêm nhiều cách cá nhân hóa giao diện.

Bên cạnh khả năng tạo hình nền 3D, Samsung còn điều chỉnh một số hiệu ứng chuyển động trong giao diện hệ thống. Tài khoản Tarun Vats đã chia sẻ video trên X, hé lộ hoạt ảnh chuyển tiếp mới khi người dùng rời màn hình khóa để mở màn hình chính. Thay đổi này giúp quá trình chuyển đổi giữa hai giao diện có thêm hiệu ứng trực quan.

Một số tinh chỉnh khác cũng được phát hiện trong bản beta mới. Cụ thể, bảng thông báo xuất hiện hiệu ứng nảy mới, trong khi bảng cài đặt nhanh được bổ sung khả năng tìm kiếm các nút điều khiển ngay trong lúc chỉnh sửa. Những thay đổi này hướng đến việc giúp người dùng thao tác và sắp xếp giao diện thuận tiện hơn.

Ngoài các cải tiến về hình ảnh và thao tác, One UI 9.5 beta còn nâng cấp tính năng màn hình chống nhìn trộm. Tuy nhiên, thay đổi này hiện được ghi nhận dành cho người dùng Galaxy S26 Ultra tham gia chương trình thử nghiệm. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý bên cạnh loạt điều chỉnh giao diện trên phiên bản phần mềm sắp tới.