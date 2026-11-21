Bên cạnh mật mã màn hình và Face ID, iPhone còn có nhiều lớp bảo vệ hoạt động ở những tình huống khác nhau, từ ngăn kẻ gian chiếm quyền kiểm soát tài khoản sau khi lấy cắp điện thoại đến hạn chế cuộc gọi lừa đảo và bảo vệ nội dung thông báo riêng tư.

Tuy nhiên, không phải tính năng nào cũng được kích hoạt sẵn. Người dùng nên dành thời gian kiểm tra 5 thiết lập dưới đây để tận dụng tốt hơn các công cụ bảo mật mà Apple cung cấp.

iPhone được tích hợp nhiều công cụ giúp bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân và tài sản trước nguy cơ mất cắp hoặc lừa đảo.

1. Bật Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp

Một trong những rủi ro đáng lo ngại khi mất iPhone là kẻ gian có thể đã biết mã mở khóa của thiết bị. Nếu nắm được thông tin này, chúng có thể tìm cách thay đổi mật khẩu tài khoản Apple, truy cập dữ liệu hoặc chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Tính năng Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp) được Apple phát triển nhằm hạn chế nguy cơ trên. Khi được kích hoạt, iPhone sẽ yêu cầu xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID đối với những thao tác nhạy cảm, đặc biệt khi thiết bị ở ngoài các địa điểm quen thuộc như nhà riêng hoặc nơi làm việc.

Một số thay đổi quan trọng liên quan đến tài khoản Apple còn phải trải qua khoảng thời gian chờ một giờ trước khi hoàn tất. Cơ chế này tạo thêm thời gian để chủ sở hữu nhận ra sự cố và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản nếu điện thoại bị mất.

Để sử dụng, người dùng vào Cài đặt (Settings) > Face ID & Mật mã (Face ID & Passcode) > Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp (Stolen Device Protection) và bật tính năng.

2. Kích hoạt công cụ phát hiện nguy cơ giả mạo

Không chỉ đối phó với hành vi đánh cắp thiết bị, người dùng iPhone còn cần cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo thông qua cuộc gọi và tin nhắn. Kẻ gian thường giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc người quen để tạo áp lực, khiến nạn nhân vội vàng chuyển tiền hay tiết lộ thông tin đăng nhập.

Impersonation Risk Detection, tính năng được giới thiệu trên iOS 27, được thiết kế để nhận diện một số dấu hiệu tương tác có nguy cơ liên quan đến hành vi giả mạo. Theo thông tin được công bố, hệ thống phân tích tín hiệu ngay trên thiết bị thay vì đọc nội dung tin nhắn, email hay hình ảnh cá nhân.

Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong những tình huống nhạy cảm, chẳng hạn giao dịch giá trị lớn hoặc thay đổi thông tin tài khoản, thiết bị có thể đưa ra cảnh báo và yêu cầu ứng dụng ngân hàng được hỗ trợ xác minh bổ sung.

Người dùng có thể kiểm tra tính năng tại Cài đặt (Settings) > Quyền riêng tư & Bảo mật (Privacy & Security) > Impersonation Risk Detection rồi bật công tắc. Khả năng sử dụng thực tế có thể phụ thuộc vào phiên bản iOS, khu vực và ứng dụng được hỗ trợ.

3. Hạn chế cuộc gọi và tin nhắn từ người lạ

Những cuộc gọi bất ngờ từ số điện thoại không quen thuộc có thể là bước mở đầu cho các kịch bản lừa đảo. Việc giả danh nhân viên giao hàng, ngân hàng hoặc cơ quan thuế để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân vẫn là thủ đoạn phổ biến.

iPhone có tính năng Silence Unknown Callers (Tắt tiếng cuộc gọi từ số không xác định), giúp hạn chế tình trạng bị làm phiền bởi những số điện thoại không nằm trong danh bạ hoặc danh sách liên hệ quen thuộc. Các cuộc gọi này không làm điện thoại đổ chuông, nhưng vẫn có thể được ghi nhận trong danh sách cuộc gọi gần đây.

Ngoài ra, người dùng có thể bật bộ lọc tin nhắn từ người gửi không xác định để tách những nội dung ngoài danh bạ khỏi hộp thư chính.

Để thiết lập, truy cập Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps) > Điện thoại (Phone) > Tắt tiếng cuộc gọi từ số không xác định (Silence Unknown Callers). Với tin nhắn, vào Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Apps) > Tin nhắn (Messages) và bật tùy chọn lọc người gửi không xác định.

4. Tăng khả năng tìm lại iPhone khi ngoại tuyến

Khi bị mất điện thoại, việc xác định vị trí thiết bị càng sớm càng giúp chủ sở hữu có thêm cơ hội xử lý sự cố. Tuy nhiên, khả năng định vị có thể bị hạn chế nếu iPhone mất kết nối mạng, bị tắt nguồn hoặc sắp hết pin.

Để tăng khả năng tìm kiếm, người dùng nên kích hoạt hai tùy chọn trong Find My (Tìm). Trong đó, Find My network (Mạng Tìm) cho phép các thiết bị Apple ở gần hỗ trợ xác định vị trí iPhone ngay cả khi máy ngoại tuyến. Tùy thuộc vào dòng máy và điều kiện hoạt động, tính năng này có thể tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm trong một khoảng thời gian sau khi điện thoại tắt nguồn.

Trong khi đó, Send Last Location (Gửi vị trí sau cùng) sẽ tự động gửi vị trí của thiết bị đến Apple khi pin sắp cạn. Thông tin này có thể hữu ích khi người dùng không thể kết nối với điện thoại theo cách thông thường.

Để bật các tùy chọn, mở Cài đặt > Tên tài khoản Apple > Tìm (Find My) > Tìm iPhone (Find My iPhone), sau đó kích hoạt Mạng Tìm và Gửi vị trí sau cùng.

5. Kiểm soát thông tin hiển thị trên màn hình khóa

Màn hình khóa giúp người dùng xem nhanh thông báo mà không cần mở điện thoại. Tuy nhiên, nếu để nguyên thiết lập hiển thị nội dung, người xung quanh có thể nhìn thấy tin nhắn riêng tư, lịch trình hoặc mã xác thực được gửi từ ngân hàng.

Để hạn chế nguy cơ này, người dùng nên điều chỉnh chế độ xem trước thông báo. Khi chọn tùy chọn chỉ hiển thị nội dung sau khi mở khóa, iPhone vẫn thông báo có tin nhắn mới nhưng không để lộ toàn bộ thông tin trên màn hình khóa.

Thao tác thực hiện tại Cài đặt (Settings) > Thông báo (Notifications) > Hiển thị bản xem trước (Show Previews) > Khi được mở khóa (When Unlocked).

Ngoài ra, iPhone còn cho phép kiểm soát những tính năng có thể truy cập khi thiết bị chưa được mở khóa. Người dùng có thể vào Cài đặt > Face ID & Mật mã (Face ID & Passcode), nhập mật mã rồi tìm đến mục Cho phép truy cập khi bị khóa (Allow Access When Locked). Tại đây, có thể tắt quyền truy cập Trung tâm điều khiển, Ví và Phụ kiện USB nếu không có nhu cầu sử dụng chúng từ màn hình khóa.

Việc kiểm tra và điều chỉnh những thiết lập trên không đòi hỏi nhiều thời gian nhưng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ lộ dữ liệu hoặc mất quyền kiểm soát thiết bị. Người dùng cũng nên duy trì thói quen cập nhật iOS, sử dụng mật khẩu mạnh và cảnh giác với những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, kể cả khi chúng được gửi từ những nguồn có vẻ đáng tin cậy.