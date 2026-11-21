Từ số hóa dịch vụ khách hàng...

Cán bộ, nhân viên Nhà máy nước Tân Hiệp (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra hệ thống xử lý nước trước khi bơm vào nguồn cung cấp. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Trong giai đoạn 2026 – 2027, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tập trung chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến cấp độ 4, gắn với tái ký hợp đồng điện tử; nâng tỷ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tổng đài và chatbot. Các đơn vị được yêu cầu xây dựng chỉ tiêu theo quý, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện và tăng cường phối hợp trong quản lý dữ liệu khách hàng.

Tại Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, nhiều quy trình phục vụ khách hàng đã được số hóa mạnh mẽ. Công ty đã triển khai ứng dụng app SAWACO CSKH, đồng thời áp dụng hợp đồng điện tử để giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Ông Nguyễn Trần Lam, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hòa cho biết, việc đổi mới quy trình và ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp phát hiện nhanh các nguy cơ thất thoát nước mà còn tối ưu chi phí vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch.

Đảm nhận nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho người dân ở khu vực vùng ven, ông Trần Văn Túc - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ cho biết, chuyển đổi số đang góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân vùng ven, nhất là những nơi đi lại còn khó khăn. Hiện đơn vị đã triển khai đồng hồ nước thông minh tại nhiều khu vực, kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý tập trung để theo dõi chỉ số sử dụng nước theo thời gian thực.

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đơn vị đã đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán lõi Core Billing System từ tháng 9/2026, sau quá trình xây dựng, thử nghiệm và chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ. Hệ thống hiện quản lý dữ liệu của hơn 1,6 triệu khách hàng, hỗ trợ cập nhật thông tin, tính tiền nước, quản lý công nợ, thống kê và kết nối với các nền tảng công nghệ khác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng.

Ông Lý Bửu Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chia sẻ, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng các dịch vụ trực tuyến, doanh nghiệp tiếp tục trọng nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu khách hàng, bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị và an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, hệ thống Core Billing sẽ sớm phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng phục vụ quản lý, điều hành và chăm sóc khách hàng.

Theo ông Lý Bửu Nghĩa, cùng với đầu tư công nghệ, việc đào tạo đội ngũ chăm sóc khách hàng thành thạo kỹ năng số, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ giao tiếp chuyên nghiệp, tận tình; đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, tạo sự tin tưởng và thuận tiện trong giao dịch trực tuyến.

Việc thanh toán tiền nước cũng đang được mở rộng với nhiều hình thức như SMS/Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử và các phương thức thanh toán trực tuyến khác. Việc thí điểm in mã QR Code trên giấy báo tiền nước được triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng tra cứu và thanh toán thuận tiện hơn.

Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, hiện 100% khách hàng có thể thực hiện thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt; tỷ lệ thực thu đạt trên 99%. Trong năm 2026, toàn hệ thống đã ghi nhận 24.217 lượt khảo sát khách hàng, với tỉ lệ hài lòng chung đạt 96%. Bình quân mỗi ngày, Tổng đài tiếp nhận khoảng 520 cuộc gọi cần tư vấn, phản ánh và khiếu nại. Tỉ lệ giải quyết khiếu nại khách hàng đạt gần 100%.

Cùng đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch, tỉ lệ thất thoát nước còn 11,64%, thấp hơn kế hoạch 12,8% của năm 2026. Việc chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ mà là quá trình thay đổi toàn diện mô hình quản trị và phục vụ khách hàng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng dữ liệu, hệ thống vận hành thông minh và các nền tảng tương tác trực tuyến nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn.

... đến hệ thống cấp nước thông minh

Trong hoạt động sản xuất, với tổng công suất cung cấp gần 2,4 triệu m3/ngày đêm, đồng thời có mạng lưới đường ống cấp nước gần 11.000 km, ngành cấp nước thành phố đang hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT) và hệ thống giám sát điều khiển tự động (SCADA) vào quản lý vận hành.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nhà máy nước Thủ Đức thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1966, có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay với công suất đạt 750.000 m3/ngày đêm, đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là nâng cấp hệ thống SCADA giai đoạn 2, xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM), đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và sản xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu số tập trung, triển khai phần mềm quản lý bảo trì máy móc thiết bị, số hóa hồ sơ kỹ thuật và dữ liệu vận hành, từng bước hình thành nền tảng quản trị số đồng bộ, hiện đại.

Theo Ban giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức, nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới công nghệ và chuyển đổi số, năng lực quản lý, điều hành và vận hành sản xuất của Nhà máy được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ tự động hóa hiện nay đạt khoảng 70%; độ tin cậy và minh bạch của hệ thống đáp ứng yêu cầu kiểm soát liên tục của các cơ quan chức năng; giá thành sản xuất nước luôn thuộc nhóm thấp nhất trong hệ thống.

Dưới góc độ ngành cấp nước Thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết: Hệ thống SCADA hiện cho phép giám sát, điều khiển từ xa và theo dõi tình trạng vận hành theo thời gian thực. Trong khi đó, hệ thống GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu hạ tầng đồng bộ, giúp phát hiện và xử lý sự cố nhanh chóng hơn. Các công nghệ dò tìm rò rỉ cùng đồng hồ nước thông minh cũng góp phần giảm thất thoát nước và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước.

Cùng đó, Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) được thành lập năm 2024 đang từng bước trở thành “bộ não số”của toàn hệ thống cấp nước thành phố, thực hiện giám sát toàn bộ hoạt động cấp nước, phân tích dữ liệu và hỗ trợ điều phối vận hành tối ưu.

Trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và áp lực đô thị hóa, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tiếp tục hướng đến mô hình vận hành cấp nước an toàn, thông minh và tự động. Ông Phạm Quốc Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ từng bước nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong quản lý vận hành nhằm nâng cao khả năng phân tích, dự báo và tối ưu hóa hoạt động cấp nước; đồng thời, tăng cường khai thác dữ liệu quan trắc chất lượng nguồn nước để chủ động nhận diện các nguy cơ do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước, từ đó hỗ trợ xây dựng các phương án ứng phó phù hợp.

Giai đoạn 2025-2030, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đặt mục tiêu xây dựng mô hình doanh nghiệp số, liên thông toàn bộ hệ thống quản trị, kỹ thuật, kinh doanh và chăm sóc khách hàng trên nền tảng dữ liệu dùng chung; đồng thời, từng bước triển khai các DMA thông minh (mô hình chia mạng lưới đường ống thành các vùng đo đếm tách biệt có tích hợp cảm biến, truyền dữ liệu từ xa và giám sát tự động để kiểm soát thất thoát nước (NRW) và ổn định áp lực theo thời gian thực), hệ thống cảm biến IoT, van điều khiển từ xa và ứng dụng AI để dự báo nhu cầu sử dụng nước theo thời gian thực.

Ngành cấp nước TP. Hồ Chí Minh hướng đến việc chuyển từ vận hành theo tình huống sang vận hành chủ động, có khả năng dự báo và thích ứng linh hoạt, góp phần bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho người dân, đồng thời ứng dụng nhiều tiện ích trong hoạt động dịch vụ, chăm sóc khách hàng thông qua chuyển đổi số hiệu quả.