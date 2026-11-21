Huawei chuẩn bị giới thiệu MateBook Fold S tại thị trường Trung Quốc vào ngày 24.11, cùng sự kiện ra mắt dòng smartphone Mate X8. Đây là mẫu laptop màn hình gập được trang bị thêm một màn hình phụ ở mặt lưng, có cách hoạt động tương tự màn hình ngoài trên điện thoại gập. Thiết bị sở hữu màn hình chính 14,7 inch và sử dụng HarmonyOS do Huawei phát triển thay cho Windows.

Điểm đáng chú ý của MateBook Fold S nằm ở khả năng thay đổi kích thước linh hoạt giữa hai trạng thái sử dụng. Khi đóng lại, máy có kích thước tương đương một thiết bị 10,2 inch, trong khi mở hoàn toàn sẽ cung cấp không gian hiển thị rộng 14,7 inch. So với MateBook Fold 18 inch từng ra mắt trước đó, phiên bản mới gọn hơn đáng kể khi gập lại, bởi mẫu cũ vẫn có kích thước khoảng 13 inch.

Huawei chuẩn bị giới thiệu MateBook Fold S tại thị trường Trung Quốc.

Về thiết kế, MateBook Fold S có trọng lượng hơn 600 gram và được Huawei cung cấp ba tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng và xanh. Theo thông tin từ GizChina, thiết bị có thể sử dụng bộ xử lý Kirin X9-series. Tuy nhiên, Huawei chưa xác nhận cấu hình chip này trên trang sản phẩm, đồng thời dung lượng pin cũng chưa được tiết lộ.

Khác biệt lớn nhất của mẫu laptop mới là màn hình vuông mang tên Live được bố trí ở mặt lưng. Bộ phận này cho phép người dùng theo dõi thông báo và truy cập một số ứng dụng mà không cần mở toàn bộ máy. Theo ông He Gang, đại diện Huawei, ý tưởng phát triển màn hình phụ xuất phát từ sự đón nhận tích cực của người dùng đối với màn hình ngoài trên smartphone gập Pura X.

Huawei dự kiến phân phối MateBook Fold S với bốn cấu hình bộ nhớ khác nhau. Phiên bản cơ bản có RAM 16 GB và bộ nhớ trong 256 GB, tiếp theo là bản RAM 16 GB với dung lượng lưu trữ 512 GB. Người dùng cũng có thể lựa chọn cấu hình RAM 24 GB kết hợp bộ nhớ 512 GB hoặc phiên bản cao nhất với RAM 32 GB và bộ nhớ trong 1 TB.

Điểm đáng chú ý của MateBook Fold S nằm ở khả năng thay đổi kích thước máy.

Về phụ kiện đi kèm, ba cấu hình đầu tiên được trang bị bàn phím và bao đựng bên trong. Riêng phiên bản RAM 32 GB có thêm bút cảm ứng, mang đến lựa chọn bổ sung cho người dùng thường xuyên thao tác trực tiếp trên màn hình. Cách phân chia này giúp Huawei tạo ra nhiều tùy chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả khác nhau.

Hiện mức giá chính thức của MateBook Fold S vẫn chưa được công bố. Để tham khảo, MateBook Fold 18 inch trước đây có giá khởi điểm 24.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 96,6 triệu đồng. Trong khi đó, những dự đoán trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng phiên bản mới có thể được bán với mức giá bằng một nửa hoặc tương đương mẫu tiền nhiệm.