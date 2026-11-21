Những dấu vết mới trong phiên bản thử nghiệm One UI 9.5 cho thấy Samsung đang chuẩn bị mở rộng danh mục máy tính xách tay sang một hướng đi mới. Theo phát hiện của trang Android Authority, hãng hiện phát triển hai mẫu laptop sử dụng Android, thay vì chỉ tập trung vào dòng Galaxy Book chạy Windows như trước đây.

Hai thiết bị mới được đặt tên mã Origin, dự kiến có hai phiên bản với màn hình 14 inch và 16 inch. Các chuỗi mã origin14wifi và origin16wifi cho thấy những cấu hình ban đầu chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên, cách đặt tên này cũng để ngỏ khả năng Samsung sẽ phát triển thêm phiên bản có kết nối di động.

Về phần cứng, cả hai mẫu laptop đều được cho là sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100). Con chip này sở hữu CPU Oryon 12 nhân, GPU Adreno X1-85 với hiệu năng đồ họa 3,8 TFLOPS và bộ xử lý thần kinh Hexagon NPU đạt 45 TOPS. Đây là nền tảng phần cứng đáng chú ý trên bộ đôi laptop Android đang được Samsung phát triển.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng danh mục máy tính xách tay sang một hướng đi mới.

Ở khía cạnh phần mềm, hai thiết bị nhiều khả năng sẽ vận hành trên Android 17 và sử dụng giao diện One UI 9.5. Nền tảng bên dưới được cho là Googlebook OS, hệ điều hành mới của Google xây dựng dựa trên Android 17. Đây cũng là cơ sở cho phiên bản phát hành công khai đầu tiên của nền tảng này.

Samsung có thể tận dụng những cải tiến từ chế độ DeX để hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trên laptop. Trong các bản cập nhật gần đây, hãng đã đưa nút điều khiển cửa sổ ứng dụng lên thanh trạng thái và cho phép hiển thị màu nền của ứng dụng phía sau thanh tác vụ. Những thay đổi này góp phần giúp giao diện làm việc trở nên trực quan hơn.

Ngoài ra, DeX cũng được bổ sung thêm nhiều tùy chọn chia cửa sổ, hỗ trợ người dùng sắp xếp các ứng dụng linh hoạt hơn. Samsung có thể tiếp tục đưa những nâng cấp này vào One UI 9.5 dành cho bộ đôi laptop Origin. Dù vậy, thông tin về thời điểm ra mắt cũng như giá bán của hai sản phẩm hiện vẫn chưa được tiết lộ.