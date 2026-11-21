Sinh viên thế hệ mới 2026 mở ra cuộc đối đầu giữa hai đại diện đến từ hai miền đất nước: trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng (UTE). Mỗi đội mang đến một ý tưởng riêng, thể hiện cách người trẻ vận dụng tri thức và công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đội UEL giới thiệu dự án “Giữ một nghề dệt nên tương lai”, xuất phát từ mong muốn bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm tại Gia Lai. Thay vì chỉ quảng bá sản phẩm truyền thống, nhóm hướng tới số hóa hoa văn, truyền thông câu chuyện văn hóa gắn với từng sản phẩm, đồng thời xây dựng nền tảng cho phép khách hàng lựa chọn họa tiết theo sở thích để nghệ nhân thực hiện theo đơn đặt hàng. Thông qua mã QR, người mua có thể tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của những hoa văn và văn hóa cộng đồng người Jrai.

So với vòng Tuyển chọn, đội thi đã có thêm những bước đi mới, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm từ khăn thổ cẩm sang ví, túi; xây dựng thương hiệu và kết nối với các tổ chức tại địa phương để duy trì hoạt động truyền dạy nghề. Nhóm dự kiến trích một phần doanh thu cho mỗi lớp học nghề. Đây là nỗ lực kết nối giá trị văn hóa truyền thống với tư duy kinh tế hiện đại, tạo đầu ra cho sản phẩm và cơ hội trao truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Trong khi đó, đội UTE mang đến dự án SIGN SOUND – Kính AR giúp người khiếm thính tương tác với cộng đồng. Xuất phát từ những khó khăn trong giao tiếp của người khiếm thính, nhóm phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ chuyển đổi lời nói thành nội dung trực quan, giúp người khiếm thính tiếp nhận thông tin thuận tiện hơn.

Không chỉ hướng tới giao tiếp hai chiều, dự án còn chú trọng khả năng chuyển đổi những khác biệt của ngôn ngữ địa phương thành nội dung dễ hiểu. Bước tiến mới của nhóm là tập trung phát triển phần mềm, tối ưu thiết bị và cải thiện tốc độ xử lý, giảm độ trễ từ khoảng 0,5 giây xuống còn 0,25 giây. Giải pháp cũng hướng tới khả năng tích hợp trên nhiều thiết bị, nền tảng, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

Đáng chú ý, UEL sử dụng chiến thuật “giả khờ” ở phần thể hiện trước đó khiến cho đội bạn gọi tên những gương mặt sáng giá làm đối thủ của phần thi phản biện. Áp lực thời gian và những tình huống ngoài dự kiến khiến các thành viên UTE chưa thể hiện hết ý tưởng, song họ lại có sự tự tin khi giới thiệu dự án do chính mình tạo nên.

Các giám khảo đặc biệt quan tâm đến khả năng phát triển lâu dài của cả hai dự án: Làm thế nào để tiếp cận nhiều người dùng hơn, chứng minh hiệu quả thực tế và duy trì hoạt động sau khi cuộc thi kết thúc? Đây cũng là những vấn đề buộc sinh viên phải nhìn xa hơn một ý tưởng ban đầu, xây dựng lộ trình và phương án triển khai cụ thể. Tập 5 Sinh viên thế hệ mới 2026 sẽ được phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy, ngày 21/11/2026 trên VTV3.