Nhân Nghĩa tăng tốc các công trình dân sinh

Thời gian qua, xã Nhân Nghĩa đã ưu tiên nguồn lực cho xây dựng và nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, giáo dục, các thiết chế văn hóa và một số công trình dân dụng thiết yếu. Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên - Chủ tịch UBND xã cho biết: Địa phương rà soát toàn bộ danh mục, xác định tiến độ từng dự án và triển khai đồng thời những phần việc đủ điều kiện, qua đó rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa các thủ tục.

Hạ tầng xã Nhân Nghĩa ngày càng khang trang, đồng bộ nhờ các công trình dân sinh được đầu tư, hoàn thiện.

Ngay từ khâu khảo sát, lập hồ sơ, xã thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của đơn vị tư vấn. Những nội dung chưa bảo đảm yêu cầu được cơ quan chuyên môn hướng dẫn bổ sung trước khi trình thẩm định, hạn chế việc hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần. Sau khi dự án đủ điều kiện, các bước lựa chọn nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và bảo hiểm công trình được triển khai, không để công việc bị ngắt quãng.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã được giao làm đầu mối theo dõi, phối hợp thực hiện các dự án. Đơn vị đã thường xuyên làm việc với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và bộ phận chuyên môn, đồng thời bám sát tiến độ tại công trường. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền được kịp thời báo cáo UBND xã xem xét, giải quyết; đối với nội dung vượt thẩm quyền, Trung tâm đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Công trình sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và ngầm thôn Riệc là một minh chứng cụ thể. Chỉ trong 17 ngày, các bước từ phê duyệt kế hoạch đến lựa chọn nhà thầu xây lắp đã được hoàn tất, tạo điều kiện để công trình sớm thi công.

Gói thầu xây lắp có giá trị gần 3,7 tỷ đồng, thực hiện các hạng mục sửa chữa nền, mặt đường; xây dựng ngầm, kè bảo vệ và hệ thống thoát nước. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp tăng khả năng tiêu thoát nước, bảo vệ nền đường trong mùa mưa, phục vụ người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhân Nghĩa sau khi được sửa sang, tạo không gian thuận tiện hơn cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

13 công trình được khởi công góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành. Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên - Chủ tịch UBND xã Nhân Nghĩa cho biết: Kết quả giải ngân phải gắn với tiến độ, chất lượng và hiệu quả từng công trình. Xã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chủ động bố trí nhân lực, thiết bị, vật liệu và chịu trách nhiệm về phần việc được giao. Khó khăn phát sinh phải được báo cáo, giải quyết ngay từ cơ sở, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Quan trọng nhất là nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm về chất lượng, không xảy ra sự cố công trình. Kết quả bước đầu cho thấy tiến độ thi công được đẩy nhanh nhưng vẫn gắn với yêu cầu kiểm soát kỹ thuật. Cùng với quản lý chất lượng, xã yêu cầu nghiệm thu kịp thời những hạng mục đã hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, tránh dồn việc vào cuối năm. Mỗi dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng sẽ góp phần tạo động lực cho địa phương phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.