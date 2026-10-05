Đưa Nhiệt điện Quảng Trạch I vận hành toàn bộ trong năm 2026

Chiều 4/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện Cục Điện lực, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Hóa chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Viện Năng lượng; Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO); lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), các tổng thầu, nhà thầu và đơn vị liên quan.

Quảng Trạch I phải bám sát từng mốc tiến độ

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu chuyển từ theo dõi tiến độ tổng thể sang kiểm soát cụ thể từng công việc thuộc đường găng, gắn với đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Những vấn đề phát sinh phải được xử lý ngay, nhất là các nội dung có khả năng ảnh hưởng đến mốc phát điện thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Công Thương)

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng công suất 1.403 MW, gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy 701,5 MW. Đến tháng 10/2026, dự án đạt khoảng 99,62% khối lượng. Tổ máy 1 đã hòa lưới đồng bộ ngày 12/4/2026, trong khi Tổ máy 2 hòa lưới ngày 28/9/2026.

Theo kế hoạch, Tổ máy 1 sẽ được đưa vào vận hành thương mại ngày 23/11/2026 và Tổ máy 2 vào ngày 31/12/2026.

Trước yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ nhà máy trong năm nay, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu EVN trực tiếp kiểm soát tiến độ các hạng mục còn lại, lập kế hoạch chi tiết đến từng công việc và từng mốc thử nghiệm. Chủ đầu tư phải bảo đảm đầy đủ nhân lực, thiết bị, chuyên gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổng thầu và các nhà thầu để xử lý ngay những vướng mắc phát sinh.

Một trong những nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành sớm là Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Đây là nội dung cần thiết để đáp ứng điều kiện đưa Tổ máy 1 vào vận hành thương mại. Bộ trưởng giao Cục Hóa chất tập trung thẩm định, hoàn thành việc phê duyệt hoặc chấp thuận chậm nhất ngày 15/10/2026.

Trong quá trình chạy thử, Bộ trưởng yêu cầu NSMO duy trì phối hợp thường xuyên với EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu, chủ động xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện phù hợp để phục vụ thử nghiệm, chạy tin cậy và thử công suất.

Cục Điện lực được giao theo dõi toàn diện tiến độ, đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề chuyên môn, kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng lưu ý, yêu cầu về tiến độ phải luôn đi cùng yêu cầu an toàn. Các bước chạy thử, thí nghiệm và thông số kỹ thuật phải được kiểm soát nghiêm ngặt trước khi đưa tổ máy vào vận hành thương mại.

Bên cạnh Quảng Trạch I, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị đồng thời đẩy nhanh những dự án tiếp theo tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tránh tình trạng dự án sau chậm nối tiếp dự án trước.

Với cơ sở hạ tầng dùng chung của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, một số hạng mục chủ yếu như cảng nhập than và đê chắn sóng cơ bản đã hoàn thành. EVN được yêu cầu phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị hoàn tất các thủ tục giao đất còn lại trước ngày 20/10/2026, bảo đảm hạ tầng dùng chung đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án thành phần.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do EVN làm chủ đầu tư.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, dự án đã ký hợp đồng EPC và được bàn giao mặt bằng, dự kiến khởi công trong tháng 11/2026. Bộ trưởng yêu cầu EVN làm việc với tổng thầu, các nhà cung cấp thiết bị chính để rà soát toàn bộ đường găng, nghiên cứu tổ chức thi công song song những hạng mục đủ điều kiện, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện. Mục tiêu đặt ra là đưa dự án vào vận hành trong năm 2029.

Với Quảng Trạch III, yêu cầu trọng tâm là đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư. Cục Điện lực được giao tập trung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2026; đồng thời phối hợp với EVN xem xét khả năng triển khai gối đầu các thủ tục, công việc kỹ thuật theo quy định.

Bộ trưởng yêu cầu EVN sớm xử lý các nội dung thuộc đường găng, nhất là việc lựa chọn, cung cấp tua-bin máy phát và các thiết bị chính, phấn đấu đưa dự án hoặc từng tổ máy vào vận hành trong giai đoạn 2029-2030 thay vì kéo dài sang năm 2031.

Đối với đề xuất đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV công suất khoảng 1.400-1.500 MW, Bộ trưởng giao Cục Điện lực chủ trì, phối hợp với Viện Năng lượng và UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, đánh giá kỹ sự cần thiết của dự án.

Việc xem xét Quảng Trạch IV phải đặt trong tổng thể cân đối nguồn - lưới - hạ tầng và nhu cầu thực tế của hệ thống điện. Trên cơ sở đánh giá khách quan, các cơ quan liên quan sẽ đề xuất phương án bổ sung hoặc không bổ sung dự án vào quy hoạch, bảo đảm có đầy đủ cơ sở và luận chứng.

Rà soát 129 dự án năng lượng trên địa bàn Quảng Trị

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch cần được đặt trong định hướng phát triển dài hạn của Quảng Trị với tư cách một trung tâm năng lượng quan trọng của khu vực.

Do đó, Cục Điện lực được giao phối hợp với EVN và UBND tỉnh Quảng Trị rà soát tổng thể định hướng phát triển Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng dùng chung và bảo đảm sự đồng bộ giữa phát triển nguồn điện với lưới truyền tải.

Cùng với đó, Bộ Công Thương và địa phương sẽ rà soát toàn bộ 129 dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất khoảng 13.000 MW. Mục tiêu là phân loại rõ những dự án có tính khả thi, xác định tiến độ và thứ tự ưu tiên, đồng thời đề xuất điều chỉnh hoặc loại bỏ các dự án không còn khả năng triển khai hoặc chậm kéo dài.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra các công trình tại dự án. (Ảnh: Báo Công Thương)

Các dự án có khả năng thực hiện sớm, có phương án truyền tải phù hợp sẽ được ưu tiên xem xét. Công việc này được yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh Quảng Trị có dư địa để phát triển thành một trung tâm năng lượng quan trọng, với khả năng kết hợp nhiều loại hình nguồn điện, nhiên liệu và hạ tầng. Vì vậy, quy hoạch và triển khai các dự án cần được tính toán trên cơ sở tổng thể, tránh đầu tư phân tán, thiếu đồng bộ.

Tuy nhiên, trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là bảo đảm các dự án đã có cam kết tiến độ, đặc biệt là Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Việc hoàn thành và đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành thương mại trong năm 2026 sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống, tăng khả năng bảo đảm an ninh năng lượng và tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, EVN, NSMO, PV GAS và UBND tỉnh Quảng Trị duy trì cơ chế phối hợp trực tiếp, xử lý công việc theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để tháo gỡ, không để các điểm nghẽn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.