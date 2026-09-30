Nhận đổi 30.000 USD cho khách rồi bỏ trốn

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (SN 1983, trú TP Hải Phòng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Quân vào Đà Nẵng, tạm trú tại phường An Hải và tham gia giao dịch trao đổi ngoại tệ, chủ yếu cho du khách nước ngoài. Một trong những vị khách của Quân là ông Wang Qiang (quốc tịch Trung Quốc).

Ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat có tên “Wang”, đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc. Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô tô đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải, TP Đà Nẵng. Tại đây ông Wang Qiang giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Nhân dân tệ và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình. Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại. Do đã nhiều lần giao dịch trước đó nên ông Wang Qiang tin tưởng, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân.

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, chạy thẳng vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn. Đến ngày 17/9, nạn nhân đã làm đơn trình báo Cơ quan Công an.

Cơ quan Công an bắt giữ Trần Văn Quân.

Xác định số tài sản bị chiếm đoạt lớn, vụ việc liên quan người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố và nhanh chóng chỉ đạo triển khai tổ công tác gồm nhiều điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, tập trung truy xét, quyết tâm làm rõ đối tượng gây án.

Quá trình truy xét đặt ra không ít khó khăn khi những thông tin ban đầu về đối tượng hết sức ít ỏi, chủ yếu từ lời trình báo của bị hại; đáng chú ý, ngay sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã lập tức rời khỏi địa bàn Đà Nẵng, tìm mọi cách cắt đứt dấu vết, khiến việc truy tìm càng trở nên phức tạp. Các trinh sát Phòng CSHS kiên trì rà soát, sàng lọc từng nguồn tin, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lần theo từng hướng di chuyển. Mỗi dấu vết dù nhỏ nhất đều được phân tích, đối chiếu kỹ lưỡng, từng bước dựng lại bức tranh về hành trình lẩn trốn của đối tượng.

Sau quá trình truy xét khẩn trương, liên tục lực lượng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Quân. Lần theo hành trình của đối tượng, lực lượng CSHS xác định Quân đang lẩn trốn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngay khi xác định được nơi đối tượng ẩn náu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ đối tượng, thu hồi 30.000 USD mà đối tượng chiếm đoạt nhưng chưa sử dụng.