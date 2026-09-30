Người đàn ông sát hại vợ khai gì với cơ quan điều tra?

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Ngọc Sơn (SN 1979, trú tại thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa, Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Ngọc Sơn khai nhận khoảng 7h30 ngày 8/9, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.H. (SN 1980) ngoại tình nên xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Sơn vào bếp lấy dao rồi đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong.

Sau khi gây án, Đinh Ngọc Sơn điều khiển ô tô rời khỏi nhà và xảy ra tai nạn trên đường Hồ Chí Minh, cách nhà khoảng 15km.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, ngày 8/9, UBND xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trú trên địa bàn.

Theo đó, trưa cùng ngày chính quyền nhận tin báo chị Đ.T.H (SN 1980) tử vong tại nhà. Trên cơ thể người này có một số dấu vết bất thường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.