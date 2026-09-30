Bắt kẻ hiếp dâm hàng xóm bệnh tâm thần

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Sơn (SN 1982, ngụ xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Minh Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/6, Sơn điều khiển xe mô tô trên đường về nhà thì thấy M. (SN 2004), người cùng địa phương có biểu hiện bệnh tâm thần. Sơn tiến lại nói chuyện và cho M. đi nhờ xe, chờ đến khu vực vắng thì thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Cơ quan Công an đã tiếp nhận nguồn tin từ gia đình, tiến hành xác minh, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định. Kết quả, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.