Ngày 29/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 11/2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại phiên họp, UBND tỉnh xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026; xây dựng kế hoạch năm 2027; đánh giá kịch bản tăng trưởng năm 2026 và dự thảo kịch bản tăng trưởng năm 2027. Phiên họp cũng xem xét dự thảo quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp của UBND tỉnh Điện Biên

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì đà tăng trưởng, một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ. Sản xuất trồng trọt chuyển biến tích cực, các cây trồng chủ lực mở rộng cả về quy mô và sản lượng, tạo nền tảng phát triển các vùng chuyên canh.

Đánh giá về kịch bản tăng trưởng, báo cáo cho thấy quy mô GRDP năm 2026 ước cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, năm 2027 được dự báo còn nhiều yếu tố biến động. Do đó, tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng với mức phấn đấu cao hơn nhằm nỗ lực hoàn thành mục tiêu Trung ương giao.

Các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc diện tích cà phê, mắc ca trồng mới; khai thác nguồn thu từ đất; đồng thời đề nghị rà soát các chỉ tiêu về kiên cố hóa trường, lớp học, diện tích mắc ca và cân đối các mục tiêu trong kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ưu tiên đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công các công trình, dự án, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Các cơ quan, đơn vị cần bám sát mục tiêu tăng trưởng, tập trung hoàn thành nhiệm vụ tháng 12/2026, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ ngay từ quý I/2027.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu trên cơ sở đánh giá sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. Riêng chỉ tiêu thu từ sử dụng đất, giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu, đề xuất phương án phù hợp.

Đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách, chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ tiến độ và đường găng thực hiện, làm cơ sở kiểm soát, đôn đốc và xử lý những điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Về dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến, rà soát và hoàn thiện nội dung, bảo đảm tờ trình, dự thảo quy định rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu và đúng quy định pháp luật.