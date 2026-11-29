Tác giả: Edward Chancellor / AlphaBooks - NXB Tri Thức

Lược sử lãi suất

Cuốn sách của Edward Chancellor khảo cứu 5.000 năm lịch sử vay mượn, từ thế giới cổ đại tới các cuộc khủng hoảng hiện đại. Cuốn sách lý giải vai trò của lãi suất trong phân bổ vốn, định giá rủi ro, đồng thời phân tích những hệ quả khi lãi suất bị duy trì ở mức quá thấp.

Fed có góp phần gây ra khủng hoảng tài chính 2008?

Chính sách lãi suất thấp của Fed từng bị nhiều nhà kinh tế chỉ trích vì kích thích vay nợ, thổi phồng bong bóng nhà đất trước cuộc khủng hoảng 2008.

Cùng lúc đó, vai trò của chính sách tiền tệ trong quá trình dẫn đến cuộc khủng hoảng đã bị xem nhẹ: quyết định của Cục Dự trữ Liên bang đưa lãi suất chính sách xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh và duy trì trong mười tám tháng; duy trì lãi suất quỹ Fed thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong năm năm liên tiếp; tốc độ thắt chặt cực kỳ chậm, với các đợt tăng lãi suất “nhỏ giọt” để không làm các thị trường tài chính hoảng sợ; việc chủ động kích thích thị trường nhà ở và khuyến khích các hộ gia đình vay nợ; cùng với mở các van cung tiền – tất cả được người ta cho vào lãng quên.

Bernanke phủ nhận rằng chính sách tiền tệ của Mỹ đã quá nới lỏng kể từ năm 2002, với lý do là các dự báo của Fed khi đó cho thấy nguy cơ giảm phát đang gia tăng. ¹

Người kế nhiệm Greenspan cũng bác bỏ quan điểm cho rằng chính sách tiền tệ nới lỏng đã thổi phồng bong bóng nhà ở:

Các nhà kinh tế học [thực chất là các nhà kinh tế học của Cục Dự trữ Liên bang, làm việc cho ông], những người từng nghiên cứu vấn đề này nhìn chung đều cho rằng, dựa trên các mối quan hệ lịch sử, chỉ một phần nhỏ trong mức tăng giá nhà vào đầu thập kỷ này có thể được quy cho định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Kết luận này được rút ra từ các mô hình kinh tế lượng và các phân tích thống kê thuần túy không sử dụng lý thuyết kinh tế. ²

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Ảnh minh họa: Reuters.

Bernanke thừa nhận rằng việc giảm lãi suất dài hạn tại Mỹ đã cải thiện khả năng chi trả các khoản vay thế chấp, qua đó thúc đẩy giá nhà lên cao, nhưng ông lại quy sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc cho “tình trạng dư thừa tiết kiệm toàn cầu” chứ không phải cho hành động của Cục Dự trữ Liên bang. Có những cách giải thích khác cho sự sụt giảm lãi suất dài hạn tại Mỹ (sẽ được thảo luận trong một chương sau). ³

Tuy nhiên, giả thuyết về tình trạng dư thừa tiết kiệm đã giúp các nhà hoạch định chính sách tiền tệ thoát khỏi trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn và trở thành một phần quan trọng trong các cách giải thích chính thống về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, phân tích của Bernanke đã bỏ qua thực tế rằng lãi suất của các khoản vay dưới chuẩn rủi ro nhất được xác định dựa trên lãi suất ngắn hạn, bao gồm các khoản thế chấp lãi suất điều chỉnh với cơ chế khấu hao âm (theo đó lãi được cộng vào dư nợ gốc).

Chỉ sau khi Fed triển khai chính sách tiền tệ nới lỏng, tăng trưởng tín dụng mới tăng tốc, đòn bẩy tài chính gia tăng, thị trường nhà ở hình thành bong bóng, các tiêu chuẩn cấp tín dụng giảm và việc tái cấu trúc các khoản nợ thế chấp dưới chuẩn thành các nghĩa vụ nợ có tài sản bảo đảm mới thực sự bùng phát.

Lãi suất thấp kích thích nhu cầu tín dụng, trong khi đổi mới tài chính lại làm tăng nguồn cung tín dụng. Sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường các loại chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp phức tạp phần lớn được thúc đẩy bởi cuộc săn tìm lợi suất vào thời điểm lãi suất ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong một thời gian dài sau cuộc khủng hoảng tài chính, các nhà kinh tế học tại Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục phủ nhận rằng giá nhà bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, một số ít thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ thừa nhận rằng đã có những sai lầm.

William Poole, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St Louis, thừa nhận rằng lãi suất thấp đã thúc đẩy thị trường nhà ở bùng nổ. Phát biểu tại một cuộc họp của ủy ban thiết lập lãi suất Fed vào năm 2007, một năm trước khi Lehman phá sản, Poole nói: “Chúng ta đã có một đợt bùng nổ được thúc đẩy bởi một thời kỳ lãi suất cực thấp.

Thời kỳ đó bắt đầu khi chúng ta duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức 1 phần trăm. Sau đó là hàng loạt đổi mới tài chính và sự bùng nổ của các khoản vay thế chấp dưới chuẩn, tạo nên một lĩnh vực có quy mô chưa từng có.”

Tương tự, người đồng cấp của Poole tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City, Thomas Hoenig, cũng cho rằng: “có bằng chứng mạnh mẽ” ủng hộ lập luận rằng lãi suất thực âm trong giai đoạn 2002-2004 đã góp phần vào sự bùng nổ của thị trường nhà ở và tín dụng.

Chú thích

¹ Ben Bernanke, “Monetary Policy and the Housing Bubble” (Chính sách tiền tệ và bong bóng nhà ở), bài phát biểu tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế Mỹ, ngày 3 tháng 1 năm 2010. “Chính sách tiền tệ sau cuộc suy thoái năm 2001 nhìn chung có vẻ là phù hợp, ít nhất nếu xét theo một quy tắc chính sách đơn giản”. Điều này đặt ra câu hỏi liệu “quy tắc chính sách đơn giản” ấy có thực sự phù hợp hay không.

² Bernanke, “Monetary Policy and the Housing Bubble”. Lập luận của Bernanke dựa trên bài nghiên cứu mới được công bố của các nhà nghiên cứu thuộc Fed (Jane Dokko và cộng sự, “Monetary Policy and the Housing Bubble”, Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, ngày 22 tháng 12 năm 2009).

Các tác giả của bài nghiên cứu cho rằng mức lãi suất thấp trong các năm 2003-2004 là hợp lý trên cơ sở phòng ngừa “nguy cơ đáng kể” của giảm phát (mặc dù họ thừa nhận các điều chỉnh số liệu lạm phát sau đó cho thấy nguy cơ giảm phát đã bị phóng đại).

Bên cạnh đó, họ lập luận rằng Fed chỉ hành động theo cách thông thường: “việc hoạch định chính sách tiền tệ dường như tuân theo những đường nét khái quát được kỳ vọng từ các quan điểm kinh tế vĩ mô truyền thống... nhìn chung, các nhà dự báo bên ngoài cho rằng lập trường chính sách mà FOMC áp dụng là phù hợp với các mục tiêu của FOMC” (trang 13).

Họ khẳng định, một cách có phần ngụy biện, rằng “cơn bùng nổ” nhà ở tại Mỹ bắt đầu từ năm 1998, rất lâu trước khi bắt đầu triển khai chính sách tiền tệ nới lỏng (như chúng tôi đã lưu ý ở trên, giá nhà ở tại Mỹ chỉ vượt quá hai độ lệch chuẩn so với xu hướng sau năm 2002).

Các tác giả kết luận rằng “nói chung, bằng chứng vẫn chưa cho thấy rõ liệu lập trường chính sách của các ngân hàng trung ương của nền kinh tế phát triển có phải là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường nhà ở hay không”.

³ Tóm lại, sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc sau năm 2000 phần lớn là hệ quả của sự dịch chuyển của các dòng vốn quốc tế (trò chơi bi ve của Rue, trong đó người thắng trả lại phần thắng cho người thua), quá trình này tăng tốc mạnh sau khi Fed cắt giảm lãi suất quyết liệt vào đầu thế kỷ. Vấn đề này được bàn chi tiết hơn trong chương 17.