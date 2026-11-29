Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị chức năng, ngày càng nhiều người trẻ mạnh dạn lựa chọn con đường làm việc ở nước ngoài, mở rộng cơ hội phát triển và khẳng định năng lực bản thân.

Anh Lê Linh Sơn, sinh năm 1996, trú tại phường Quan Triều (Thái Nguyên), đang làm việc tại Đức.

Đã 3 tháng kể từ khi bước chân sang nước Đức làm việc, anh Lê Linh Sơn, sinh năm 1996, trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên đã quen với cuộc sống làm việc 6/7 ngày một tuần, và 8 tiếng mỗi ngày.

Anh Sơn chia sẻ: Công việc của tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỷ luật, và ứng dụng chuyển đổi số, nên ban đầu tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đến nay, tôi đã quen với công việc và quen với môi trường làm việc tại Đức.

Đi làm công ty tại Đức theo diện hợp đồng lao động, lại là một người trẻ, chưa có gia đình, anh Sơn mong muốn không chỉ là một khoản thu nhập khá, ổn định, phụ giúp bố mẹ, mà còn mong muốn những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm tích luỹ được sẽ là hành trang cho mình trong môi trường lao động sau này, ở bất cứ đâu.

Với những người đang chuẩn bị hành trang, cơ hội làm việc ở nước ngoài cũng mở ra nhiều kỳ vọng về tương lai. Với mong muốn sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc, em Nguyễn Đăng Kiên, tổ 22, phường Tích Lương, đang tích cực học tiếng Hàn Quốc tại Công ty CP Quốc tế SK Fly.

Động lực để Kiên lựa chọn thị trường này còn xuất phát từ thực tế gia đình khi chị gái em hiện cũng đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình hợp tác lao động.

Xác định ngoại ngữ, ứng xử là điều kiện quan trọng để có thể làm việc và hòa nhập tại nước bạn, Kiên dành nhiều nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi. Bên cạnh đó, em cũng chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục cần thiết cho hành trình sắp tới.

Em Nguyễn Đăng Kiên trao đổi về mục tiêu đi làm việc tại Hàn Quốc.

Không chỉ Kiên, ngày càng có nhiều gia đình chủ động tìm hiểu, lựa chọn các chương trình làm việc ở nước ngoài như một hướng phát triển kinh tế và nghề nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Minh, tổ 9, phường Tích Lương có em trai là Nguyễn Minh Đức sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, đang làm việc tại nước ngoài.

Chị Minh chia sẻ, chi phí đi chưa đến 40 triệu, ngoài ra gia đình còn được ngân hàng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi. Những chính sách hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm áp lực chi phí ban đầu, giúp người lao động có thêm điều kiện tiếp cận các chương trình phù hợp.

Nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài cũng được phản ánh qua số lượng học viên tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ. Công ty TNHH Tuấn Kiệt Việt Nam hiện có hơn 500 học viên đang theo học ngoại ngữ với mục đích đi làm việc tại nước ngoài, trong đó phần lớn là những người trẻ dưới 30 tuổi.

Ngoại ngữ không chỉ là điều kiện để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng mà còn là hành trang giúp người lao động giao tiếp, thích nghi với môi trường sống và làm việc tại quốc gia tiếp nhận.

Để những dự định của người lao động trở thành cơ hội thực tế, vai trò đồng hành của các cơ quan chức năng ngày càng được chú trọng. Đến hết tháng 11/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận 218 hồ sơ tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 109% kế hoạch năm.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm thực hiện gần 49.500 lượt tư vấn, hơn 5.700 lượt giới thiệu việc làm, kết nối việc làm thành công cho trên 2.000 lượt người lao động. Thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp và trực tuyến, người lao động có thêm thông tin về thị trường, điều kiện tuyển dụng, chi phí và các chương trình làm việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Ông Nguyễn Văn Huyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết: Trung tâm chú trọng tư vấn, cung cấp thông tin và kết nối người lao động với các đơn vị tuyển dụng, giúp người dân tiếp cận những chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời nắm rõ các điều kiện trước khi đăng ký tham gia.

Để người lao động yên tâm lựa chọn và làm việc ở nước ngoài, tỉnh chú trọng nâng cao trách nhiệm đồng hành của cơ quan chức năng, với sự hỗ trợ không dừng lại ở khâu tư vấn, tuyển chọn, hoàn thiện thủ tục xuất cảnh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại nước ngoài

Theo ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng phòng Lao động, việc làm, Sở Nội vụ, ngành Nội vụ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cùng với việc cung cấp thông tin tuyển dụng chính thức, công tác quản lý, giám sát hoạt động tuyển chọn, tư vấn cũng được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời mở rộng kết nối với những thị trường tiềm năng như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Hy Lạp và Ba Lan...

Việc đa dạng hóa thị trường đi cùng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ngoại ngữ và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, đối tác tuyển dụng uy tín sẽ giúp người lao động có thêm lựa chọn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động quốc tế.

Với người trẻ, đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là hành trình tìm kiếm thu nhập mà còn là cơ hội trưởng thành, tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong môi trường lao động chuyên nghiệp.

Với sự đồng hành của cơ quan quản lý và doanh nghiệp, mỗi cơ hội xuất cảnh sẽ trở thành nền tảng cho việc làm ổn định và tương lai bền vững, cả ở nước ngoài và khi trở về quê hương.