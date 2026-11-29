Cải thiện đáng kể thu nhập

Tại xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng, với hơn 20 năm gắn bó, trải qua những thăng trầm của nghề nuôi lợn, ông Nguyễn Hữu Kiên hiện là một trong những hộ điển hình trên địa bàn xã giữ vững được đàn lợn nhờ sự kiên trì, không ngừng học hỏi.

Về chuồng trại, chăn nuôi nhà ông Kiên là mô hình chuồng hở, kết hợp chăn nuôi gia cầm, nuôi thủy sản và trồng cây ăn quả… Sau khi bắt lợn giống ở nơi khác về, gia đình ông Kiên thực hiện đúng lịch tiêm các loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm và chăn nuôi bằng những thức ăn theo công thức của gia đình, không áp dụng quá nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học nhưng đàn lợn vẫn được bảo vệ an toàn…

Đàn lợn tăng trưởng khá đều, sau 5 tháng nuôi đạt trọng lượng trung bình 130 kg/con. Với quy mô hiện tại 2 trang trại tổng cộng 400 lợn thịt, lứa lợn vừa qua của nhà ông Kiên xuất bán với giá khoảng 70.000 đồng/kg, mang lại mức lợi nhuận khoảng 3 triệu đồng/con sau khi trừ các khoản chi phí...

Các trang trại nuôi vịt đẻ trứng ở vùng nước lợ, nước mặn xã Chấn Hưng cho sản phẩm khác biệt so với các vùng nước ngọt. Ảnh: Phùng Nguyện.

Ở vùng bãi phía cánh đồng trong đê sông Văn Úc, nằm trên địa bàn xã Tân Minh có những trang trại gà, lợn khép kín, an toàn, rộng rãi và thoáng mát.

Tại đây, trang trại gà Ly Ly với mô hình trang trại chăn nuôi, sản xuất theo quy trình công nghệ cao, bảo đảm chăn nuôi an toàn. Trong 4 năm qua, trang trại phối hợp với CTCP SX & TM Đại An Tín nuôi gà lông màu. Đến nay, mỗi lứa, trang trại có thể xuất bán cho doanh nghiệp hàng chục vạn con gà…

Trước đây, trang trại của vợ chồng anh Lương Hồng Phong cũng ở xã Tân Minh là ruộng canh tác lúa của cả gia đình. Vợ chồng anh thực hiện dồn đổi ruộng đất, sau đó xin phép chính quyền xây dựng trang trại nuôi gà.

Trang trại nhà anh Phong sử dụng công nghệ hiện đại với dàn lạnh, hệ thống máng ăn, nước uống tự động… Trung bình mỗi lứa anh nuôi khoảng 500 gà đẻ trứng và gà thịt, trừ chi phí còn lãi 200 - 300 triệu đồng.

Trang trại nuôi đà điểu của hộ kinh doanh sản phẩm thương mại dịch vụ trang trại đà điểu Trung Kiên, xã Khúc Thừa Dụ. Ảnh: Đình Biểu.

Cho hiệu quả kinh tế cao, đầu ra khá thuận lợi, đó là các sản phẩm của trang trại nuôi dúi của gia đình ông Phạm Văn Tự, xã Tân Minh. Những ngày đầu, ông Tự đưa dúi từ miền núi Tuyên Quang về nuôi, nhiều người cho rằng đây là hướng đi mạo hiểm bởi dúi là vật nuôi khó chăm sóc và còn khá mới…

Sau một thời gian chăn nuôi, dúi phát triển tốt và nhận thấy giá trị kinh tế cao từ vật nuôi này, gia đình ông Tự đầu tư chuồng trại, lắp đặt hệ thống điều hòa kiểm soát nhiệt độ, bảo đảm nguồn thức ăn và chế độ chăm sóc phù hợp…, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, mô hình chăn nuôi dúi của gia đình ngày càng đạt hiệu quả.

Trên địa bàn xã Gia Lộc hiện có hơn 100 hộ nuôi gà với quy mô từ 3.000 - 8.000 con, cùng nhiều hộ chăn nuôi lợn. Trong đó, Hợp tác xã gà lai chọi thương phẩm Gia Lương do ông Đặng Quốc Thai làm Giám đốc đã mở rộng lên khoảng 60 thành viên, tổng đàn gần 200.000 con. Theo ông Thai, nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền mà các thành viên hợp tác xã yên tâm chăn nuôi, nhiều hộ đã thoát nghèo và cải thiện đáng kể thu nhập.

Về đầu ra sản phẩm cũng được địa phương hỗ trợ kết nối với thương lái về tận nơi thu mua, giúp giá gà thương phẩm ổn định, giảm bớt lo lắng về đầu ra để người nông dân tập trung chăn nuôi, sản xuất.

Mô hình nuôi giun quế ở Hợp tác xã Đầu tư Phát triển Sông Giá, phường Lưu Kiếm đã tạo ra các sản phẩm chăm bón, phục vụ cho trồng trọt, nông nghiệp. Ảnh: Phùng Nguyện.

Đa dạng sản phẩm

Cũng tại xã Gia Lộc, trại gà của gia đình ông Phạm Văn Tuân khá điển hình. Bắt đầu từ năm 2005 với 500 con gà ta, hiện gia đình ông Tuân đang nuôi khoảng 7.000 con gà lai chọi, ước tính mang lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Nghề nuôi gà đã giúp kinh tế gia đình ông Tuân ổn định hơn so với nghề đánh cá trước đây.

Còn ở xã Khúc Thừa Dụ, hộ kinh doanh sản phẩm thương mại dịch vụ trang trại đà điểu Trung Kiên với mô hình nuôi đà điểu trong thời gian qua đang mở ra triển vọng kinh tế mới, mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Đến nay trang trại duy trì quy mô ổn định với khoảng 150 con đà điểu thương phẩm. Mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng trăm kg thịt đà điểu cùng nhiều sản phẩm giá trị khác. Trong những năm qua, nhu cầu tiêu dùng thịt sạch, thịt bổ dưỡng ngày càng tăng, mô hình này nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.

Sản phẩm trứng đà điểu của hộ kinh doanh sản phẩm thương mại dịch vụ trang trại đà điểu Trung Kiên, xã Khúc Thừa Dụ. Ảnh: Đình Biểu.

Hiện trang trại Trung Kiên đang áp dụng quy trình nuôi khép kín, kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn, vệ sinh chuồng trại... Nhờ đó, thịt đà điểu của trang trại có chất lượng cao, thịt đỏ mềm, giàu dinh dưỡng, phù hợp với những người tiêu dùng quan tâm tới thực phẩm an toàn.

Không chỉ dừng lại ở thịt tươi, trang trại còn chế biến đa dạng sản phẩm như giò, chả, thịt thô và thịt sơ chế, nâng cao giá trị và đáp ứng đa dạng thị hiếu của người tiêu dùng.

Nuôi gà đẻ trứng cũng là một trong những thế mạnh của Hải Phòng. Trong thời gian qua, một số hợp tác xã, trang trại, hộ chăn nuôi đã kết hợp thảo dược, thảo mộc vào thức ăn, nước uống… đã tạo ra những sản phẩm trứng có chất lượng với nét riêng. Ảnh: Đình Biểu.

Bên cạnh đó, trang trại Trung Kiên còn mở rộng dịch vụ theo chuỗi gồm cung cấp con giống, thu mua đà điểu thương phẩm, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nuôi đà điểu, và xây dựng dịch vụ tham quan trải nghiệm trang trại… Đây là hướng phát triển mới, mở ra hướng gắn kết giữa sản xuất và dịch vụ, du lịch nông nghiệp.

Ngoài ra, trang trại còn tận dụng tối đa giá trị từ trứng đà điểu, tạo giá trị kinh tế cao. Tại đây, trứng được thu gom định kỳ, tuyển chọn kỹ lưỡng và phân loại theo kích cỡ, phục vụ cho chế biến món ăn, làm quà biếu trong các dịp lễ tết.

Trứng đà điểu có lớp vỏ dày và đẹp, trang trại còn sáng tạo ra đèn trang trí, đồ mỹ nghệ, vật lưu niệm từ vỏ trứng, mở ra hướng phát triển sản phẩm thủ công tinh tế, độc đáo…

Theo đánh giá của các chuyên gia, không chỉ nâng cao giá trị nông sản và tạo việc làm ổn định, kinh tế trang trại đang trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và đa giá trị. Với sự tham gia ngày càng sâu của khoa học công nghệ, du lịch nông nghiệp và các chuỗi liên kết sản xuất… mô hình này được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khu vực nông thôn Việt Nam.

Tuy nhiên, để kinh tế trang trại phát triển tương xứng với tiềm năng, cần có các chính sách đồng bộ về đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm logistics nông sản, hệ thống truy xuất nguồn gốc số, chợ đầu mối hiện đại và sàn giao dịch điện tử sẽ giúp giảm chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm.

Ngoài ra, các địa phương cần khuyến khích ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản trị và phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp…