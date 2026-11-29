Nguồn cung bất động sản công nghiệp miền Bắc tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Anh.

Hải Phòng, Bắc Ninh dẫn dắt nguồn cung

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc ghi nhận nguồn cung mở rộng ở cả ba phân khúc đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn. Trong đó, các địa phương như Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng của thị trường.

Báo cáo MarketBeat quý III/2026 của Cushman & Wakefield Vietnam cho thấy, tính đến hết quý III, tổng quỹ đất khu công nghiệp lũy kế hiện hữu tại miền Bắc đạt 25.455ha, tăng 0,9% so với quý trước và 7,4% theo năm.

Tính chung chín tháng đầu năm 2026, thị trường bổ sung gần 1.500ha từ 9 dự án mới. Trong đó, Hải Phòng và Bắc Ninh chiếm tổng cộng 49% nguồn cung lũy kế, lần lượt ở mức 26% và 23%, tiếp tục là hai thị trường có đóng góp lớn nhất vào quỹ đất khu công nghiệp miền Bắc.

Hưng Yên đứng thứ ba với 14%, tiếp theo là Ninh Bình 13% và Quảng Ninh 11%. Tính tổng 5 thị trường lớn nhất chiếm đến khoảng 87% tổng nguồn cung.

Với phân khúc nhà xưởng xây sẵn, Bắc Ninh và Hải Phòng cũng là hai địa phương tập trung nhiều nguồn cung mới.

Tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại miền Bắc trong quý III đạt khoảng 6,1 triệu m2, tăng 3,8% theo quý và 19,1% theo năm. Riêng trong 9 tháng đầu năm, gần 700.000 m2 nguồn cung mới được đưa vào vận hành, cho thấy các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thuê nhà xưởng ngày càng đa dạng từ các doanh nghiệp sản xuất.

Trong đó, nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại hai cực công nghiệp có nền tảng sản xuất và logistics phát triển này, đồng thời mở rộng sang Quảng Ninh và các thị trường vệ tinh như Phú Thọ.

Đối với nhà kho xây sẵn, trong quý III, tổng nguồn cung hiện hữu tại miền Bắc đạt khoảng 3,7 triệu m2 diện tích cho thuê thuần, tăng 2,8% so với quý trước và 4,0% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới trong quý chủ yếu tập trung tại Hải Phòng và Hưng Yên - nơi có nền tảng công nghiệp và logistics phát triển.

Thị trường nhà xưởng xây sẵn trong quý III/2026. Ảnh: Cushman & Wakefield.

Về cơ cấu, nguồn cung vẫn tập trung tại ba thị trường chủ chốt. Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với 43,0% tổng nguồn cung, trong khi Hải Phòng tăng 1,7 điểm phần trăm lên 26,0% và Hưng Yên giảm nhẹ 0,6 điểm phần trăm xuống 19,2%.

Ba thị trường này hiện chiếm khoảng 88,2% tổng nguồn cung nhà kho xây sẵn miền Bắc, cho thấy các trung tâm công nghiệp - logistics hiện hữu vẫn là trọng điểm phát triển của phân khúc.

Trong trung hạn đến năm 2028, thị trường nhà kho xây sẵn tại các vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng với khoảng 692.000m2 nguồn cung mới, trong đó hơn 90% tập trung tại Bắc Ninh và Hải Phòng, tiếp tục củng cố vai trò của hai thị trường này trong cơ cấu nhà kho xây sẵn miền Bắc.

Động lực tăng trưởng của thị trường chủ yếu đến từ hoạt động mở rộng sản xuất công nghiệp và dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tích cực, qua đó thúc đẩy nhu cầu lưu trữ và dịch vụ logistics.

Bên cạnh đó, quá trình phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics, cùng xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nhu cầu nâng cấp từ kho truyền thống sang kho hiện đại, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của phân khúc nhà kho xây sẵn tại các trung tâm công nghiệp trọng điểm.

Áp lực lấp đầy trong ngắn hạn

Sự tăng mạnh về nguồn cung đang tạo áp lực lên tỷ lệ lấp đầy của thị trường bất động sản công nghiệp tại miền Bắc.

Ở phân khúc đất khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 65%, tăng 0,6 điểm phần trăm theo quý nhưng giảm 2,1 điểm phần trăm theo năm do lượng nguồn cung mới đưa vào khai thác cần thời gian để thu hút khách thuê và lấp đầy diện tích trống.

Tại phân khúc nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn, tỷ lệ lấp đầy duy trì quanh mức 85%, giảm lần lượt 0,9 và 0,4 điểm phần trăm theo quý.

Theo ông Thuận Nguyễn, Giám đốc bộ phận cho thuê văn phòng và công nghiệp, Cushman & Wakefield Việt Nam, việc nguồn cung mới gia nhập đồng loạt ở cả ba phân khúc tạo áp lực lên tỷ lệ lấp đầy trong ngắn hạn.

Mức giảm nhẹ về tỷ lệ lấp đầy theo năm chủ yếu đến từ việc thị trường hấp thụ thêm lượng lớn nguồn cung mới tại các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Các dự án mới thường cần thời gian để thu hút khách thuê và lấp đầy diện tích trong giai đoạn đầu vận hành.

Tuy nhiên, điểm tích cực là nhu cầu thuê vẫn tích cực. Tỷ lệ lấp đầy bình quân toàn thị trường chịu áp lực giảm nhẹ, thay vì phản ánh sự suy giảm đáng kể về nhu cầu.

Minh chứng là mức giá thuê vẫn được giữ ở mức ổn định trên toàn thị trường. Giá chào thuê đất khu công nghiệp bình quân đạt 3,6 triệu VNĐ/m2/chu kỳ thuê, tăng 0,1% theo quý và 1,8% theo năm. Giá thuê bình quân của nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn lần lượt đạt 131,8 nghìn VNĐ/m2/tháng và 129,9 nghìn VNĐ/m2/tháng, tăng nhẹ theo quý và theo năm.

Mức tăng giá tuy khiêm tốn nhưng cho thấy mặt bằng giá vẫn được duy trì ổn định, trong bối cảnh nguồn cung mới tiếp tục được bổ sung nhưng nhu cầu thuê vẫn tương đối tích cực, ông Thuận nhìn nhận.

Cũng theo đại diện Cushman & Wakefield Việt Nam, trong thời gian tới, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Động lực tăng trưởng của thị trường đến từ hoạt động mở rộng sản xuất, dòng vốn FDI và quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics tại khu vực phía Bắc. Hoạt động mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm quang học, tiếp tục là động lực quan trọng đối với thị trường.

Trong đó, Hải Phòng và Bắc Ninh vẫn là hai thị trường trọng điểm, bên cạnh đó, động lực tăng trưởng đang lan tỏa sang Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ nhờ quỹ đất dồi dào, chi phí cạnh tranh và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng.