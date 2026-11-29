Mở rộng quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người

Khi gặp tranh chấp đất đai, vướng mắc về thừa kế, hôn nhân, gia đình hoặc những vấn đề liên quan đến pháp luật, không phải người dân nào cũng có điều kiện thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình. Với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những cộng đồng còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý đôi khi còn trở ngại bởi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và điều kiện kinh tế.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý đôi khi còn trở ngại bởi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và điều kiện kinh tế.

Từ ngày 1/1/2027, chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí sẽ được mở rộng đến người dân tộc thiểu số rất ít người, không phụ thuộc vào việc họ sinh sống ở địa bàn nào.

Đây là điểm mới đáng chú ý của Luật số 05/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026.

Theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý miễn phí khi cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, người dân tộc thiểu số thuộc các nhóm đối tượng khác như hộ nghèo, trẻ em cũng được hưởng chính sách theo quy định.

Luật sửa đổi năm 2026 bổ sung người dân tộc thiểu số rất ít người thành một nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý riêng, không kèm điều kiện cư trú tại vùng đặc biệt khó khăn.

Như vậy, người thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người dù sinh sống tại vùng thuận lợi hơn vẫn được hưởng chính sách khi có vụ việc đáp ứng quy định pháp luật.

Sự thay đổi này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh người dân ngày càng có nhu cầu giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống, từ đất đai, tài sản đến các quan hệ dân sự, lao động và gia đình.

Theo thông tin của Bộ Tư pháp, giai đoạn 2021-2025, cả nước có 42.655 lượt người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý, chiếm 27,6% tổng số lượt người được trợ giúp pháp lý. Trong đó, có 36.568 vụ việc tham gia tố tụng, 5.707 vụ việc tư vấn pháp luật và 380 vụ việc đại diện ngoài tố tụng.

Những con số này cho thấy nhu cầu và vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi phát sinh tranh chấp, vụ việc pháp luật.

Để chính sách đến gần người dân hơn

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc theo quy định. Người được trợ giúp không phải trả tiền hoặc chi phí cho dịch vụ này.

Tùy tính chất vụ việc, người dân có thể được tư vấn pháp luật, được người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng.

Chẳng hạn, khi xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất, người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có thể đề nghị tư vấn để hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hướng giải quyết phù hợp. Nếu vụ việc cần người bảo vệ quyền lợi trong quá trình tố tụng, người dân có thể được xem xét cử người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định.

Tuy nhiên, việc thuộc diện được trợ giúp pháp lý không đồng nghĩa mọi yêu cầu đều được giải quyết miễn phí. Vụ việc phải liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp và đáp ứng các điều kiện thụ lý theo luật.

Người dân có nhu cầu có thể liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tại địa phương để được hướng dẫn.

Theo Bộ Tư pháp, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận trợ giúp pháp lý do điều kiện đi lại, hạn chế về ngôn ngữ hoặc chưa nắm rõ quyền lợi của mình. Một số người còn tâm lý e ngại khi liên hệ với cơ quan, tổ chức có chức năng trợ giúp pháp lý.

Vì vậy, cùng với việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, công tác tuyên truyền cần được thực hiện bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện của từng cộng đồng.

Ngày 22/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 920/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, tạo cơ sở để các cơ quan, địa phương chuẩn bị thực hiện quy định mới.

Từ năm 2027, việc bổ sung người dân tộc thiểu số rất ít người vào diện được trợ giúp pháp lý sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí cho đồng bào.