“Mở lối” cho hộ kinh doanh chuyển đổi

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu chiến lược: Cả nước đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 và vươn tới 3 triệu doanh nghiệp vào năm 2045. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tính bình quân mỗi năm nền kinh tế phải phát triển thêm từ 30.000 đến 40.000 doanh nghiệp mới.

Về mặt lý thuyết, dư địa đạt được mục tiêu trên là hoàn toàn khả thi khi cả nước đang sở hữu lực lượng hùng hậu với khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh. Tuy nhiên, bức tranh thực tế lại tồn tại một nghịch lý dai dẳng: Tâm lý “ngại lớn” của phần đông các hộ kinh doanh. Trong số 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, không ít đơn vị đạt doanh thu thực tế lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng, số lượng hộ tự nguyện “khoác áo” doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn vô cùng hạn chế.

Hộ kinh doanh nhận được nhiều ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Bóc tách nguyên nhân, rào cản lớn nhất nằm ở sự chênh lệch quá lớn về cơ chế quản lý giữa mô hình hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Ở mô hình hộ kinh doanh, người dân chỉ cần thực hiện chế độ kê khai đơn giản, không bắt buộc phải duy trì bộ máy kế toán phức tạp. Trái lại, một khi chuyển đổi lên doanh nghiệp - dù doanh thu mới dừng lại ở mức vài tỷ đồng/năm - họ lập tức bị đặt vào một môi trường vận hành hoàn toàn khác. Đó là hệ thống sổ sách kế toán chuẩn mực, quy định nghiêm ngặt về hóa đơn chứng từ đầu vào - đầu ra, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, cùng hàng loạt báo cáo tài chính định kỳ.

Chính sự phức tạp trong quy trình tuân thủ đã tạo nên rào cản tâm lý e ngại. Thậm chí, không ít hộ kinh doanh đã chọn giải pháp chủ động "chia nhỏ" cơ sở sản xuất, dịch vụ nhằm duy trì quy mô dưới ngưỡng bắt buộc chuyển đổi. Sự lựa chọn mang tính "phòng thủ" này có thể mang lại một vài lợi ích ngắn hạn trước mắt, nhưng về dài hạn, nó vô tình tự tước bỏ cơ hội tiếp cận các nguồn vốn tín dụng quy mô lớn và triệt tiêu khả năng tham gia vào các chuỗi cung ứng chính quy của chính họ.

Nhằm giải quyết triệt để bài toán lợi ích và niềm tin của cộng đồng kinh doanh, ngày 20/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh việc quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được kế thừa quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp; được hỗ trợ chuyển tiếp dữ liệu thuế, hóa đơn, bảo hiểm xã hội, lịch sử tín dụng; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố lần đầu; áp dụng cơ chế kê khai, nộp thuế, kế toán và báo cáo đơn giản; đồng thời được hỗ trợ nền tảng số, phần mềm kế toán và dịch vụ kế toán trong thời gian đầu. Cùng với đó, Luật còn nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, việc nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng cơ chế tính thuế và chế độ kế toán đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm được xem là lời giải trúng đích cho bài toán ngại lớn của hộ kinh doanh. Theo đó, thay vì phải lập tức vận hành bộ máy kế toán, các hộ kinh doanh khi chuyển lên doanh nghiệp, nếu doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm, vẫn có thể áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu với tỷ lệ đơn giản, đồng thời thực hiện chế độ ghi chép sổ sách tinh gọn, dễ hiểu, dễ làm. Điều này giúp giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ và xóa bỏ tâm lý e ngại phải thực hiện thủ tục hành chính.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội nhận xét, mức doanh thu 10 tỷ đồng/năm là con số rất hợp lý. Khi thủ tục thuế và kế toán được đơn giản hóa, hộ kinh doanh sẽ có thêm động lực để chuyển đổi mô hình. Quan trọng hơn, chính sách này sẽ thúc đẩy tính minh bạch của nền kinh tế. Thay vì tìm cách né tránh hoặc giữ quy mô nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh sẽ mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh để vươn lên thành những doanh nghiệp thực thụ.

Cục Thuế hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và quy trình điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp.

Cắt giảm, đơn giản hoá hàng loạt thủ tục thuế

Song song với việc hoàn thiện thể chế bằng luật, công tác cải cách, cắt giảm TTHC trong ngành Thuế đã và đang được triển khai vô cùng quyết liệt, mang lại những con số ấn tượng. Tính đến hết quý III, tổng số TTHC thuế còn 115 thủ tục, giảm 104 thủ tục, tương ứng 47,5% so với thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP và giảm 120 thủ tục, tương ứng 51% so với ngày 1/1/2025; 100% TTHC được cung cấp theo hình thức toàn trình. Qua thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, chi phí tuân thủ giảm khoảng 4.976,1 tỷ đồng, tương ứng 58%; thời gian thực hiện TTHC giảm khoảng 1.217,6 ngày, tương ứng 70,08% so với năm 2024. Cùng với đó, Cục Thuế tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và quy trình điện tử…

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chia sẻ, trong công cuộc hiện đại hóa ngành Thuế, cải cách TTHC luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mỗi thủ tục thuế được cắt giảm, mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh chóng đều góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đưa nền kinh tế Việt Nam bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Ngành Thuế xác định doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý hay thụ hưởng dịch vụ, mà chính là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình cải cách. Do đó, cơ quan Thuế sẽ duy trì kênh đối thoại thường xuyên, chủ động lắng nghe các vướng mắc thực tế làm phát sinh chi phí tuân thủ để kịp thời tháo gỡ…