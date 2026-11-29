Vườn quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: GIZ.

Ngày 28/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2026. Sự kiện diễn ra với sự hỗ trợ của dự án “Bảo tồn, tài chính bền vững và phát triển các hệ sinh thái phức hợp tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam (MEPA)”, do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) ủy quyền, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.

NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ

Phát biểu khai mạc, ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tài nguyên rừng quốc gia. Đây là không gian bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, động vật, thực vật hoang dã và nguồn gen quý hiếm, đồng thời bảo vệ nguồn nước, đất đai, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và sinh kế cộng đồng.

Ông Trần Đức Hùng: "Trọng tâm thời gian tới là chuyển từ tư duy bảo vệ rừng đơn thuần sang quản trị tổng hợp". Ảnh: GIZ.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh, tăng trưởng bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế ngày càng cao, việc bảo vệ, quản lý hiệu quả và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng trở nên cấp thiết. Năm 2026, cùng với đổi mới tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số, ngành lâm nghiệp cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đổi mới phương thức quản lý rừng.

Theo đó, trọng tâm thời gian tới là chuyển từ tư duy bảo vệ rừng đơn thuần sang quản trị tổng hợp, bảo tồn gắn với phục hồi và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. Trong đó, cần triển khai các hoạt động tái hoang dã trên cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và năng lực quản lý; thúc đẩy du lịch sinh thái có trách nhiệm, dịch vụ môi trường rừng, carbon rừng và cơ chế tài chính bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, chủ rừng và cộng đồng.

Việt Nam hiện có 14,97 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 42,03%. Tính đến tháng 11/2026, cả nước có 169 khu rừng đặc dụng, trong đó có 38 vườn quốc gia và 423 khu rừng phòng hộ, với tổng diện tích theo hồ sơ quản lý gần 6,5 triệu ha. Báo cáo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm

Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cũng góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Bảo vệ rừng tự nhiên, phục hồi sinh cảnh, phát triển dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái và dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon là những hướng đi gắn bảo tồn với phát triển kinh tế xanh, cải thiện sinh kế cộng đồng.

Trong năm 2026, diện tích rừng được tổ chức bảo vệ đạt trên 4,38 triệu ha; diện tích khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và phục hồi rừng đạt trên 12.600 ha. Sau sắp xếp tổ chức, số ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giảm từ 278 xuống còn 183 đơn vị, tương đương giảm 34,2%. Lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng hiện có 4.231 người.

TĂNG PHỐI HỢP LIÊN VÙNG, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG BẢO TỒN

Ông Oemar Idoe, Phó Giám đốc Quốc gia, Trưởng khối khí hậu và môi trường, Tổ chức GIZ Việt Nam, cho rằng quá trình Việt Nam tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính đang tác động ngày càng rõ nét tới công tác quản lý các khu bảo tồn. Quá trình chuyển đổi đặt ra thách thức, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn, áp dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp vượt qua ranh giới hành chính.

"Các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước, ven biển và biển có vai trò quan trọng đối với đất nước và cộng đồng dân cư, cung cấp nước sạch, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, hỗ trợ sinh kế nông thôn và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu", ông Oemar Idoe nhấn mạnh; đồng thời cho rằng cùng với quá trình phát triển kinh tế, áp lực lên tài nguyên thiên nhiên ngày càng gia tăng. Vì vậy, quản lý hiệu quả các khu bảo tồn là giải pháp quan trọng để duy trì dịch vụ hệ sinh thái, nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững và đời sống người dân.

Ông Oemar Idoe, Phó Giám đốc Quốc gia, Trưởng khối khí hậu và môi trường, Tổ chức GIZ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: GIZ.

Theo ông Oemar Idoe, thành lập các khu bảo tồn là bước quan trọng, nhưng để đạt hiệu quả lâu dài cần quản lý tốt các khu bảo tồn. Trách nhiệm này thuộc về các cơ quan nhà nước, ban quản lý, cộng đồng, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Trong quá trình sắp xếp bộ máy, cần bảo đảm công tác bảo tồn được duy trì liên tục, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và duy trì năng lực cần thiết để quản lý các khu bảo tồn.

Ứng dụng công nghệ số cũng được xem là một trong những hướng cải thiện chất lượng quản lý. Các công cụ như SMART có thể hỗ trợ giám sát, cung cấp thông tin phục vụ quyết định quản lý. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là đưa những công cụ này vào áp dụng nhất quán trong công việc hằng ngày tại các khu bảo tồn.

Cùng với đó, quản lý bảo tồn cần vượt ra ngoài ranh giới của từng khu vực. Tính toàn vẹn sinh thái của các khu bảo tồn phụ thuộc nhiều vào cảnh quan xung quanh. Phục hồi sinh cảnh suy thoái, duy trì hành lang sinh thái và phối hợp với cộng đồng, chính quyền địa phương lân cận có thể góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, cần có nguồn ngân sách nhà nước đầy đủ, ổn định; đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư và du lịch sinh thái có trách nhiệm nhằm bổ sung nguồn lực cho bảo tồn. Cộng đồng địa phương cần được ghi nhận là đối tác tích cực, phát huy tri thức, kinh nghiệm và được chia sẻ công bằng những lợi ích từ công tác bảo tồn.

Cán bộ Kiểm lâm đi kiểm tra trong khu bảo tồn rừng. Ảnh: GIZ.

Trong hơn 50 năm qua, Việt Nam và Đức đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực hướng tới phát triển bền vững. Chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam trong quản lý tổng hợp các khu bảo tồn và quản lý rừng bền vững, từ tăng cường quản trị, tài chính bền vững, ứng dụng số đến hướng dẫn thực hành các phương pháp lâm sinh, giám sát rừng và thúc đẩy giải pháp do cộng đồng làm chủ. Thông qua dự án MEPA và Dự án Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu (EVFSP) do Liên minh đồng tài trợ, các hoạt động hợp tác tiếp tục hướng tới gắn kết chính sách với kinh nghiệm thực tiễn tại hiện trường, góp phần thực hiện các cam kết toàn cầu về đa dạng sinh học và khí hậu.