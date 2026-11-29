Người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề, bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc chủ bỏ trốn có thể khiến người lao động gặp khó khăn khi hoàn tất thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), pháp luật đã có quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ chế hỗ trợ người lao động trong những trường hợp này.

Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng quyền lợi an sinh bị ảnh hưởng bởi vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm của doanh nghiệp, cần tăng cường giám sát, thanh tra và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Có cơ chế xử lý khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Theo ông Trần Tuấn Tú, đối với trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, Điều 48 Bộ luật Lao động quy định tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính các giấy tờ liên quan cho người lao động. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm và hoàn tất thủ tục xác nhận thời gian tham gia để người lao động có căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn, không còn người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, pháp luật cũng đã có quy định tháo gỡ. Cụ thể, Điều 14 Nghị định số 347/2025/NĐ-CP quy định người lao động tại đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền, có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, có thể đề nghị Sở Nội vụ thực hiện thủ tục xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Quy định này tạo cơ sở để người lao động giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng trong tình huống doanh nghiệp không còn người đại diện có thẩm quyền, tránh việc bị ách tắc chỉ vì không thể liên hệ với người sử dụng lao động.

Tăng cường giám sát, phát hiện doanh nghiệp vi phạm

Liên quan đến trách nhiệm giám sát việc đóng bảo hiểm thất nghiệp, ông Trần Tuấn Tú cho biết, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, tiếp nhận hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội và đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng.

Trên cơ sở dữ liệu tham gia, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phát hiện, kịp thời đôn đốc các đơn vị chậm đóng.

Đối với doanh nghiệp phá sản, giải thể, nghĩa vụ thanh toán các khoản bảo hiểm và xác nhận thời gian đóng cho người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động. Trường hợp đơn vị không có người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, người lao động có thể đề nghị Sở Nội vụ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP.

Để hạn chế tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp, đại diện Cục Việc làm cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức, chú trọng đối thoại trực tiếp tại doanh nghiệp, khu công nghiệp để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức xã hội cũng cần được phát huy trong tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người lao động, làm cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động và kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra cần được tăng cường, tập trung vào những doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm cao, nhất là các đơn vị sử dụng nhiều lao động thời vụ, lao động không có hợp đồng. Những hành vi vi phạm cần được xử lý kịp thời, công khai, minh bạch để nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành pháp luật.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan.

Qua đó, kịp thời phát hiện doanh nghiệp có sử dụng lao động nhưng không tham gia bảo hiểm, kê khai thiếu số lao động hoặc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Về lâu dài, việc phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng ổn định cũng góp phần nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động.

Trong 10 tháng năm 2026, cả nước có 705.970 người được ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chi trả theo các quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt hơn 19.900 tỷ đồng, tăng 9,93%.

Quy mô người lao động thụ hưởng chính sách tiếp tục đặt ra yêu cầu bảo đảm việc tham gia, đóng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Qua đó, hạn chế những rủi ro phát sinh từ vi phạm của người sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi an sinh của người lao động khi mất việc làm./.