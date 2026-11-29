Từ nhu cầu của thị trường Kazakhstan

Nằm giữa châu Âu và châu Á, Kazakhstan đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp và đa dạng hóa nền kinh tế. Những chuyển động này không chỉ đặt ra nhu cầu lớn về vốn và công nghệ mà còn mở thêm không gian hợp tác cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tymush. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tymush cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia thị trường nước này thông qua nhiều hình thức, từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến đầu tư, liên doanh và từng bước nội địa hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ thông tin này với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội bên lề hội nghị với doanh nghiệp Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vừa qua, ông dẫn trường hợp dịch vụ gọi xe thuần điện Green SM tại Almaty, thành phố lớn nhất và là trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại của Kazakhstan, như một ví dụ về sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường sở tại.

Theo Đại sứ, dự án dự kiến phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện, nội địa hóa một phần hoạt động dịch vụ và sản xuất, đồng thời xây dựng phần mềm bản đồ phục vụ vận hành.

Almaty, thành phố lớn nhất và là trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại của Kazakhstan. Ảnh: welcome.kaznu.kz

Cơ hội hợp tác càng đáng chú ý trong bối cảnh Kazakhstan đang triển khai kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Trong Thông điệp quốc gia ngày 28-10-2026, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev chỉ đạo Chính phủ triển khai chương trình xây dựng quy mô lớn, với khoảng 6.500 tỷ tenge (tương đương 14,27 tỷ USD) dự kiến được phân bổ từ Quỹ Quốc gia đến cuối năm 2029.

Đi cùng kế hoạch phát triển hạ tầng là mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất trong nước, nhất là các ngành vật liệu xây dựng, kết cấu thép và thiết bị kỹ thuật. Nguồn vốn công được định hướng tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân, trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài.

Từ những nhu cầu đó, Đại sứ Kanat Tymush gửi lời mời tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường Kazakhstan. Ông cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có kinh nghiệm trong xây dựng đường cao tốc, đường sắt đô thị, sân bay, khu công nghiệp và đô thị mới. Đây là những lĩnh vực có thể đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng của Kazakhstan, bên cạnh lợi thế về chất lượng và giá thành cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

“Chúng tôi trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam đến với thị trường Kazakhstan”, Đại sứ Kanat Tymush nói, đồng thời cho biết nước này đang khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tham gia phát triển năng lực sản xuất trong nước thông qua các dự án đầu tư, liên doanh và xây dựng nhà máy.

“Doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào quá trình nội địa hóa sản xuất, cùng các đối tác Kazakhstan thành lập liên doanh và xây dựng nhà máy”, Đại sứ nói.

Theo ông, đây là hướng hợp tác giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng sự hiện diện lâu dài hơn tại thị trường Kazakhstan, đồng thời tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản xuất của nước này.

Mở rộng hợp tác sang logistics, nông nghiệp và công nghệ

Bên cạnh xây dựng và công nghiệp, Kazakhstan còn tìm kiếm đối tác trong những lĩnh vực phục vụ mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế. Đại sứ Kanat Tymush đề cập nhu cầu phát triển năng lượng trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quá trình điện khí hóa giao thông, công nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn cung ổn định. Đây là những lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu cơ hội tham gia, từ đầu tư dự án đến cung cấp giải pháp công nghệ.

Với vị trí địa lý kết nối châu Âu và châu Á, Kazakhstan cũng có lợi thế trong phát triển thương mại và logistics. Là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu với quy mô khoảng 180 triệu dân, nước này có thể trở thành điểm trung chuyển để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực.

“Kazakhstan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường Á-Âu”, Đại sứ Kanat Tymush khẳng định.

Từ góc độ kết nối cộng đồng doanh nghiệp, ông Kanat Alin, Giám đốc Phòng Doanh nhân Thành phố Astana - Thủ đô Kazakhstan, đề xuất năm nhóm lĩnh vực hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác, gồm thương mại và logistics; nông nghiệp và an ninh lương thực; công nghiệp và đầu tư; công nghệ số và đổi mới sáng tạo; du lịch, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Trong nông nghiệp, thế mạnh về ngũ cốc, chăn nuôi và chế biến thực phẩm của Kazakhstan có thể kết hợp với kinh nghiệm của Việt Nam về công nghệ nông nghiệp và sản xuất hàng xuất khẩu. Hai bên cũng có thể tìm kiếm dự án chung trong trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ tài chính và đô thị thông minh, đồng thời mở rộng liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đội ngũ chuyên gia.

Đông đảo đại biểu Việt Nam chăm chú lắng nghe lời mời tham gia đầu tư, hợp tác. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tại Astana, Trung tâm Tài chính quốc tế Astana, Astana Hub và các khu kinh tế đặc biệt là những đầu mối để doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư. Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan chức năng tại địa phương, Phòng Doanh nhân thành phố sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm đối tác. Cơ quan này cũng đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam thông qua diễn đàn kinh doanh định kỳ, chương trình trao đổi đoàn và danh mục dự án đầu tư chung.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam muốn thâm nhập thị trường Kazakhstan, tìm kiếm đối tác tin cậy và triển khai các dự án chung”, ông Kanat Alin khẳng định.

Nhấn mạnh vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa các thỏa thuận giữa hai chính phủ vào thực tiễn, ông cho rằng: “Chính phủ tạo khuôn khổ hợp tác, còn doanh nhân biến cơ hội thành hiện thực”.

Ông Kanat Alin, Giám đốc Phòng Doanh nhân Thành phố Astana. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Tháng 5-2025, Việt Nam và Kazakhstan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Kazakhstan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nước đồng thời đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD vào năm 2027 và 5 tỷ USD vào năm 2030.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, việc tăng cường trao đổi thông tin thị trường, kết nối đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng. Đề xuất thiết lập quan hệ trực tiếp giữa Phòng Doanh nhân Astana và các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam vì thế có thể mở thêm một kênh kết nối, góp phần đưa các định hướng hợp tác song phương đến gần hơn với hoạt động đầu tư, kinh doanh cụ thể.