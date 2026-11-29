Ngày 27/11, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với Công ty Maruwa Biochemical (MBC, Nhật Bản) và các đối tác tổ chức Hội thảo thúc đẩy kết nối công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7 (VJAT 7).

Hội thảo thu hút hơn 140 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại nông nghiệp trong nước, quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việt Nam và Nhật Bản có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong khi Nhật Bản có thế mạnh về nghiên cứu, lai tạo giống cây trồng và công nghệ chế biến, Việt Nam sở hữu điều kiện khí hậu, địa hình đa dạng, thuận lợi phát triển các vùng nguyên liệu nông sản phục vụ xuất khẩu.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao, chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn và thông minh là xu thế tất yếu.

Trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển nông nghiệp bền vững.

Các sản phẩm được giới thiệu tại hội thảo.

TS Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá cao những kết quả đạt được qua 7 kỳ hội thảo. Nhiều sản phẩm vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và giải pháp công nghệ tiên tiến của Nhật Bản đã được thử nghiệm, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại Việt Nam.

Theo ông Dương, diễn đàn có vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ rào cản kỹ thuật, chuẩn hóa vùng trồng, thúc đẩy hợp tác sản xuất và xuất khẩu nông sản chất lượng cao sang thị trường Nhật Bản.

Ông Kato Michiya, Giám đốc phụ trách thị trường nước ngoài của Công ty Maruwa Biochemical, cho biết sau 9 năm đồng hành cùng VAAS, chuỗi hội thảo ngày càng mở rộng về quy mô và nội dung, với sự tham gia chia sẻ công nghệ từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Nhật Bản, Anh, Brazil, Hà Lan và Thái Lan.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ nano, plasma trong tưới nước và bón phân; sử dụng enzyme nâng cao năng suất cây trồng; phát triển nông nghiệp tuần hoàn, canh tác thông minh, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số.

Các đại biểu bàn luận tại hội thảo.

Đáng chú ý, các đại biểu cũng thảo luận về xây dựng chuỗi cung ứng dứa MD2 xuất khẩu sang Nhật Bản, phát triển chuỗi giá trị dâu tây đạt chuẩn xuất khẩu và ứng dụng giải pháp “Hộ chiếu xanh” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, Hợp tác xã Giống và Nông nghiệp công nghệ cao Phước Thành ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty FlyHigh INC (Nhật Bản) về sản xuất và xuất khẩu dứa MD2 sang thị trường Nhật Bản.

Hợp tác xã Giống và Nông nghiệp công nghệ cao Phước Thành ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty FlyHigh INC (Nhật Bản)

Công ty Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ DAG Đà Lạt cũng ký kết thỏa thuận với Công ty Green Thumb (Nhật Bản) về thử nghiệm hệ thống canh tác thông minh MIKUHIDE đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao trong nhà lưới, nhà kính.

Thông qua các hoạt động kết nối, chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại, hội thảo mở ra cơ hội xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân và mở rộng thị trường xuất khẩu.