Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Quảng Ninh, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng và định hướng điều hành chính sách tài chính, ngân sách thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: MOF.

Đề cập hoạt động thương mại, Bộ trưởng Tài chính cho biết tính đến ngày 27/11 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 1.010 tỷ USD. Năm nay Việt Nam phấn đấu đạt 1.200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, tiếp tục khẳng định vị thế của nền kinh tế có độ mở lớn.

Riêng vấn đề thuế quan của Mỹ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin Việt Nam đang nỗ lực thông qua các kênh ngoại giao để đưa mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam về mức trung bình của châu Á.

Về tình hình kinh tế trong nước, ông Tuấn cho biết hết quý III tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%, lạm phát 9 tháng được kiểm soát ở mức 4,52%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 12,5%. Đây là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, sức ép cạnh tranh gia tăng và diễn biến địa chính trị phức tạp tiếp tục tác động đến thương mại, giá năng lượng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Tuấn, mục tiêu tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân phải được thực hiện đồng thời với duy trì tăng trưởng cao và kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý. Tăng trưởng tạo thêm việc làm, qua đó tạo thu nhập, trong khi lạm phát cao sẽ bào mòn sức mua và thu nhập thực tế của người dân. Vì vậy, kiểm soát lạm phát không chỉ là yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô mà còn gắn trực tiếp với đời sống nhân dân.

Cử tri phát biểu, nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề quan tâm. Ảnh: MOF.

Về định hướng năm 2027, Bộ trưởng Tài chính cho biết theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, mục tiêu đặt ra là tiếp tục duy trì tăng trưởng trên hai con số và kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Để thực hiện, cần triển khai đồng bộ 11 nhóm giải pháp, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực.

Trong năm nay, quy mô các chính sách miễn, giảm thuế khoảng 240.000 tỷ đồng; số thuế được gia hạn khoảng 120.000 tỷ đồng, tổng quy mô hỗ trợ khoảng 360.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua theo hướng tối thiểu hóa số lượng văn bản, phấn đấu mỗi luật chỉ có một văn bản hướng dẫn, giúp người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhiều văn bản dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.