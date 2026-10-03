Người vừa đánh bại 23 ca sĩ Việt

Tối 2/10, chung kết Tinh hà “say hi” diễn ra, khép lại hành trình nhiều tháng của 24 anh trai. Không nằm ngoài dự đoán, Quang Hùng MasterD chính thức trở thành quán quân. Anh nhận được 250 triệu đồng tiền thưởng từ nhà sản xuất và đơn vị tài trợ. Bên cạnh nam ca sĩ sinh năm 1997, CONGB, Dương Domic, buitruonglinh và Captain Boy lần lượt lọt top 5 chung cuộc. Khi công bố top 3 gồm Dương Domic, Quang Hùng MasterD và CONGB, Trấn Thành nhận định đây là kết quả dễ đoán. Thực tế, ba cái tên này đã được dự đoán có khả năng cạnh tranh vị trí cao từ trước khi chung kết diễn ra. Ngay từ những vòng đầu, họ liên tục sở hữu thành tích nổi bật, đồng thời duy trì sức hút với khán giả xuyên suốt chương trình, đặc biệt là Quang Hùng MasterD.

Theo công bố của MC, Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Dương Domic đứng thứ hai với 3,5 triệu phiếu bầu. Trước thềm chung kết, Quang Hùng MasterD là một trong những ứng viên nổi bật cho vị trí quán quân nhờ áp đảo. Với vòng chung kết, nam ca sĩ biểu diễn ca khúc Casting có sự hỗ trợ của Pháo. Bài hát mang đậm màu sắc của nam ca sĩ từ âm nhạc tới lối luyến láy. Chưa cho thấy sự mới mẻ nhưng Casting vẫn bắt tai, dễ nghe và đứng hạng 5 top thịnh hành danh mục âm nhạc tại Việt Nam - cao nhất trong các tiết mục solo của tập 13.

Trong khi đó, Trễ giờ cơm cũng do Quang Hùng làm đội trưởng, với sự tham gia biểu diễn của Wean Lê, Xuân Định K.Y và Sơn.K đứng hạng 2 top thịnh hành danh mục âm nhạc vào tối 2/10 với 1,3 triệu lượt xem. Xét tổng lượt xem các tiết mục solo và trình diễn nhóm sau Live Stage 5, giọng ca sinh năm 1997 dẫn đầu trong số 24 anh trai với khoảng 42,5 triệu lượt xem, tính tới chiều 1/10. Anh là người duy nhất vượt qua 40 triệu lượt xem.

Bên cạnh sức hút về lượt xem, nam ca sĩ cũng có thành tích đáng chú ý trong vai trò đội trưởng. Trong những lần đảm nhận vị trí này, anh có hai lần đưa đội lên vị trí cao nhất, bao gồm Live Stage 4 với tiết mục LAVIEM. Tại Live Stage 3, khi giữ vai trò liên quân trưởng, Quang Hùng góp phần giúp đội giành ưu thế trước đối thủ Dương Domic ở cả phần âm nhạc lẫn vũ đạo. Đặc biệt, ca khúc Secret trong vòng này do Quang Hùng MasterD cùng Wren Evans, CongB, Cody Nam Võ sản xuất, biểu diễn đạt 19 triệu lượt xem trên YouTube và lượt nghe cao nhất trên các nền tảng. Bài hát viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội và tạo nên trào lưu cover. Bài hát này giành giải The Hit Icon của chương trình.

Trên bảng xếp hạng cá nhân, anh cũng hai lần đứng đầu ở vòng 3 và vòng 4. Sức hút của Quang Hùng còn được thể hiện qua thống kê của Socialite. Kể từ khi Tinh hà “say hi” lên sóng, Quang Hùng MasterD có 8 lần dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 anh trai được chú ý nhất tuần. Nam ca sĩ gần như chưa khi nào rời khỏi top 10. Những số liệu này cho thấy Quang Hùng đã duy trì được độ phủ và sức hút ổn định trong suốt hành trình.

Chiến thắng của Quang Hùng ở Tinh hà "say hi" được đánh giá là xứng đáng. Xét về thành tích và lượng fan, khó ai có thể vượt qua nam ca sĩ này để vươn lên vị trí quán quân. Quang Hùng sinh năm 1997, nổi tiếng từ Anh trai "say hi" mùa đầu tiên. Năm đó, anh lọt top 5 chung cuộc. Sau chương trình, anh vẫn duy trì sức nóng với lượng fan đông đảo. Quang Hùng có màu sắc âm nhạc riêng, thiên về các ca khúc dễ nghe, bắt tai với lối hát, luyến láy đặc trưng.

Minh Hạo